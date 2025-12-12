Alessia Rovegno: ¿Quién es el joven con el que fue ampayada besándose la ex Miss Perú?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La exMiss Perú Alessia Rovegno vuelve a acaparar miradas tras ser captada por ‘Amor y Fuego’ en muestras de cariño con un misterioso joven a las afueras de su condominio. Las imágenes, donde aparece sonriente y descalza, revelan la complicidad natural entre ambos y confirman que dejó atrás su relación con Hugo García.
Su actitud relajada y entusiasta ha generado gran revuelo entre seguidores y prensa, quienes comentan este nuevo capítulo en su vida sentimental.
¿Quién es Álvaro Villacorta, el nuevo novio de Alessia Rovegno?
El enigmático joven que llamó la atención en redes fue rápidamente identificado como Álvaro Villacorta Canessa. Aunque antes no figuraba en el ambiente artístico, ahora es mencionado como el posible nuevo interés sentimental de la modelo.
A sus 37 años, Álvaro destaca en el sector empresarial. Formado en el Markham College, se desempeña como gerente general de cuatro compañías de comercio exterior y es socio de otras dos. También integra el directorio de una reconocida empresa de recursos humanos, donde trabaja junto a su padre y su hermano.
Nacido el 22 de enero y perteneciente al signo Acuario, el empresario mide 1,90 metros y siempre ha mantenido una vida discreta, lejos de los focos y del mundo de la farándula peruana.
Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta: un romance lejos del escándalo
A diferencia del mediático romance que vivió con Hugo García, esta vez Alessia Rovegno habría apostado por alguien totalmente alejado de la farándula y enfocado en el ámbito empresarial. No solo destaca el perfil reservado de Álvaro, sino también la madurez y el entorno profesional que ambos comparten.
Fuentes cercanas señalan que Álvaro Villacorta es soltero y se caracteriza por ser un hombre atento, respetuoso y muy discreto. Sus constantes viajes a países como Estados Unidos, España, Argentina y Colombia reflejan su ritmo laboral y un estilo de vida internacional.
El vínculo entre Alessia y Álvaro ya trascendió las fronteras. Antes del ampay en Lima, fueron vistos paseando juntos por Miami, incluso con un perrito. Además, el registro migratorio confirmó que regresaron al Perú el 8 de diciembre, reforzando la idea de que su relación va mucho más allá de un simple encuentro casual.