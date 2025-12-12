Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Alessia Rovegno: ¿Quién es el joven con el que fue ampayada besándose la ex Miss Perú?

La ex de Hugo García vuelve a creer en el amor y es captada por ‘AYF’ junto a un joven que sería su nueva pareja. ¿Quién es el misterioso chico? Aquí los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alessia Rovegno: ¿Quién es el joven con el que fue ampayada besándose la ex Miss Perú?
    Álvaro Villacorta: ¿Quién es el chico que fue captado besando a Alessia Rovegno? | Composición Wapa
    Alessia Rovegno: ¿Quién es el joven con el que fue ampayada besándose la ex Miss Perú?

    La exMiss Perú Alessia Rovegno vuelve a acaparar miradas tras ser captada por ‘Amor y Fuego’ en muestras de cariño con un misterioso joven a las afueras de su condominio. Las imágenes, donde aparece sonriente y descalza, revelan la complicidad natural entre ambos y confirman que dejó atrás su relación con Hugo García.

    Su actitud relajada y entusiasta ha generado gran revuelo entre seguidores y prensa, quienes comentan este nuevo capítulo en su vida sentimental.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Anthony Aranda sale a defender a hija de Melissa Paredes por hablarle con groserías y tiene inesperada reacción

    ¿Quién es Álvaro Villacorta, el nuevo novio de Alessia Rovegno?

    El enigmático joven que llamó la atención en redes fue rápidamente identificado como Álvaro Villacorta Canessa. Aunque antes no figuraba en el ambiente artístico, ahora es mencionado como el posible nuevo interés sentimental de la modelo.

    A sus 37 años, Álvaro destaca en el sector empresarial. Formado en el Markham College, se desempeña como gerente general de cuatro compañías de comercio exterior y es socio de otras dos. También integra el directorio de una reconocida empresa de recursos humanos, donde trabaja junto a su padre y su hermano.

    Nacido el 22 de enero y perteneciente al signo Acuario, el empresario mide 1,90 metros y siempre ha mantenido una vida discreta, lejos de los focos y del mundo de la farándula peruana.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Sebastián Lizarzaburu rompe en llanto al confesar que se va del Perú sin su hija con Andrea San Martín

    Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta: un romance lejos del escándalo

    A diferencia del mediático romance que vivió con Hugo García, esta vez Alessia Rovegno habría apostado por alguien totalmente alejado de la farándula y enfocado en el ámbito empresarial. No solo destaca el perfil reservado de Álvaro, sino también la madurez y el entorno profesional que ambos comparten.

    Fuentes cercanas señalan que Álvaro Villacorta es soltero y se caracteriza por ser un hombre atento, respetuoso y muy discreto. Sus constantes viajes a países como Estados Unidos, España, Argentina y Colombia reflejan su ritmo laboral y un estilo de vida internacional.

    El vínculo entre Alessia y Álvaro ya trascendió las fronteras. Antes del ampay en Lima, fueron vistos paseando juntos por Miami, incluso con un perrito. Además, el registro migratorio confirmó que regresaron al Perú el 8 de diciembre, reforzando la idea de que su relación va mucho más allá de un simple encuentro casual.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alessia Rovegno: ¿Quién es el joven con el que fue ampayada besándose la ex Miss Perú?
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    ¿Acabó su amistad? Magaly no calla más al enterarse que Paolo Guerrero estará en canal de María Pía

    Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

    Sebastián Lizarzaburu rompe en llanto al confesar que se va del Perú sin su hija con Andrea San Martín

    Papá de Tilsa rompe en LLANTO tras enterarse de agresión que su hija ocultó por AÑOS

    Lo más vistos en Farándula

    Natalie Vértiz toma radical decisión y se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi

    ¿Xiomy Kanashiro embarazada? Importante anuncio de Farfán en podcast de ‘Enfocados’

    Christian Cueva lanza acusación contra Brunella Horna por exponer su vida con Pamela López

    Madre de la hija mayor de Bryan Torres rompe el silencio tras supuesto maltrato a hijos de Samahara Lobatón

    Cristian Rivero sorprende al hacer IMPENSADA confesión ¿le fue infiel a Gianella Neyra? "Con dos personas"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;