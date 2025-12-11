Melissa Paredes reveló lo que hizo Anthony Aranda cuando ella le habló con lisuras a su menor hija.

Anthony Aranda SALE A DEFENDER a hija de Melissa Paredes por hablarle con GROSERÍAS y tiene inesperada reacción | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Melissa Paredes volvió a quedar en el centro de las críticas tras revelar, durante una entrevista con Kenji Fujimori, la forma en la que corrige a su hija, reconociendo que en ocasiones le habla con palabras subidas de tono. Sus declaraciones generaron una fuerte ola de rechazo en redes sociales. En medio de la controversia, la modelo contó que Anthony Aranda presenció ese momento y tomó una medida inesperada en defensa de la menor.

Anthony Aranda presenció la reacción de Melissa Paredes y actuó de forma inesperada

La exconductora quedó expuesta luego de admitir que a veces pierde la paciencia al criar a la hija que comparte con Rodrigo Cuba, llegando a usar lisuras cuando se molesta. Como ejemplo, narró un episodio en el que la pequeña no había tendido su cama, lo que provocó una explosiva reacción de su parte.

“Mía, Mía, ¿tendiste tu cama?”. “Ya voy”. “Cara… Mía, tiende tu cama, ¿no entiendes? Tama… y me voy”, relató Melissa, dejando desconcertados a todos. Anthony Aranda, presente en ese momento, también desaprobó esa conducta, asegurando que su pareja es “demasiado renegona”.

Sus palabras causaron indignación en redes, donde muchas madres calificaron ese tipo de trato como “maltrato psicológico”. A raíz de esto, Paredes explicó cuál fue la reacción de Aranda cada vez que la ha visto comportarse de esa manera con la niña.

Según contó, el bailarín la miró fijamente en señal de desaprobación y actuó para proteger a la menor, influenciando para que Mía pudiera expresarse respecto al trato que recibía. La niña, respaldada por Aranda, decidió enfrentar la situación.

“Él me mira como diciendo ‘¿qué te pasa?’”, relató Melissa. Luego, la pequeña se habría acercado a Anthony para preguntarle qué opinaba de cómo le habló su madre. El bailarín no dudó en calificar ese comportamiento como una falta de respeto.