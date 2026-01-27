¡ROMPE SU SILENCIO! Trabajador de hotel acusa a Tony Succar de tener “problemas de ira”

Trabajador del hotel donde botaron a Tony Succar y su padre explicó su versión del escándalo y aseguró que el problema se originó por el mal trato del adulto mayor.

El escándalo protagonizado por Tony Succar y su padre Antonio Succar sigue dando que hablar. Luego de que el músico denunciara públicamente haber sido retirado de un hotel de la cadena Best Western por no permitirle a su progenitor de 71 años usar el baño, ahora fue el propio trabajador involucrado quien decidió dar su versión de los hechos y explicar por qué tomó la drástica decisión de cancelar la reserva.

Trabajador del hotel rompe su silencio tras polémica con Tony Succar

Tras la viralización del video grabado por el cantante, el recepcionista del hotel aseguró que la situación no se debió únicamente a una negativa por el uso de los servicios higiénicos, sino al comportamiento que habría tenido el padre del artista al momento de hacer el pedido.

Según su testimonio, Antonio Succar no se habría dirigido de manera respetuosa y terminó elevando la voz, lo que generó una reacción inmediata por parte del personal.

"Tu papá me gritó, lo siento, voy a cancelar tu reserva, él me acaba de levantar la voz (…) Ahora estás invadiendo propiedad privada porque te dije que cancelé tu reserva. Fue maleducado conmigo. Voy a llamar a la policía", se escucha decir al trabajador en el video.

El colaborador sostuvo que se sintió agredido verbalmente y que, ante esa situación, optó por anular la estadía y pedir que ambos se retiren del establecimiento.

“Lo sacaste porque sabes que se enoja”: la acusación que dejó en shock a Tony Succar

Durante el tenso intercambio, Tony Succar intentó apelar a la empatía del trabajador, recordándole que su padre es una persona mayor y que enfrenta problemas de salud. Sin embargo, el recepcionista respondió con una frase que terminó generando aún más controversia.

"Lo sacaste de acá porque sabes que se enoja, que él tiene problemas de ira".

Estas palabras dejaron visiblemente sorprendido al músico, quien no respondió de inmediato. Acto seguido, el trabajador también lo acusó de grabar primero y de exponerlo públicamente. "Con esto me retiro", se le escucha decir a Succar antes de abandonar el lugar junto a su padre.