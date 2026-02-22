Samahara Lobatón y Youna se besan en vivo tras su reencuentro en EE. UU. y desatan rumores de reconciliación

¿Renace el amor? Youna y Samahara Lobatón sorprendieron en EE. UU. al mostrarse más cercanos que nunca y sellar su reencuentro con un beso.

Youna y Samahara Lobatón vuelven a acaparar titulares, esta vez desde Estados Unidos. Lo que empezó como una serie de transmisiones en TikTok para apoyar la rifa pro salud del padre de su hija terminó despertando sospechas entre sus seguidores. Entre bromas, coqueteos y miradas cómplices, el esperado reencuentro finalmente se concretó, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Youna y Samahara Lobatón sorprenden con inesperado 'beso'

Justamente en una de esas transmisiones se vivió un momento que no tardó en hacerse viral. Durante los retos que les envían sus seguidores, aceptaron cumplir varios desafíos en vivo, pero hubo uno que dejó a todos impactados: debían darse besitos en cualquier lugar. Entre risas, Samahara se inclinó hacia Youna y le dio un beso muy cerca de los labios y la nariz, desatando carcajadas y una avalancha de reacciones.

El video se propagó rápidamente en redes sociales y muchos comenzaron a cuestionarse si esta cercanía podría significar una posible reconciliación. Pese a los rumores, Youna ha reiterado en distintas oportunidades que mantienen una buena relación. Además, comentó que su estado de salud —tras haber sido diagnosticado con leucemia hace algunos meses— ha sido un factor que los ha llevado a mostrarse más unidos.

Para varios seguidores, la situación ya parece una especie de “novela” con final abierto. Por ahora, ambos continúan compartiendo tiempo juntos, bailan en los en vivos y dejan escapar palabras afectuosas que no hacen más que avivar las especulaciones.