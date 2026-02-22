Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

Samahara Lobatón y Youna se besan en vivo tras su reencuentro en EE. UU. y desatan rumores de reconciliación

¿Renace el amor? Youna y Samahara Lobatón sorprendieron en EE. UU. al mostrarse más cercanos que nunca y sellar su reencuentro con un beso.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Samahara Lobatón y Youna se besan en vivo tras su reencuentro en EE. UU. y desatan rumores de reconciliación
    Samahara Lobatón y Youna reavivan rumores tras inesperado beso durante transmisión en vivo. | Composición Wapa | Instagram
    Samahara Lobatón y Youna se besan en vivo tras su reencuentro en EE. UU. y desatan rumores de reconciliación

    Youna y Samahara Lobatón vuelven a acaparar titulares, esta vez desde Estados Unidos. Lo que empezó como una serie de transmisiones en TikTok para apoyar la rifa pro salud del padre de su hija terminó despertando sospechas entre sus seguidores. Entre bromas, coqueteos y miradas cómplices, el esperado reencuentro finalmente se concretó, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Usuarios ACONSEJAN a Magaly Medina tras exponerse la cifra de su BAJO RATING: "Pide que te pongan Dragon Ball antes a ver si subes algo"

    Youna y Samahara Lobatón sorprenden con inesperado 'beso'

    Justamente en una de esas transmisiones se vivió un momento que no tardó en hacerse viral. Durante los retos que les envían sus seguidores, aceptaron cumplir varios desafíos en vivo, pero hubo uno que dejó a todos impactados: debían darse besitos en cualquier lugar. Entre risas, Samahara se inclinó hacia Youna y le dio un beso muy cerca de los labios y la nariz, desatando carcajadas y una avalancha de reacciones.

    El video se propagó rápidamente en redes sociales y muchos comenzaron a cuestionarse si esta cercanía podría significar una posible reconciliación. Pese a los rumores, Youna ha reiterado en distintas oportunidades que mantienen una buena relación. Además, comentó que su estado de salud —tras haber sido diagnosticado con leucemia hace algunos meses— ha sido un factor que los ha llevado a mostrarse más unidos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Bryan Torres es captado con otra mujer a horas de que Samahara Lobatón se fuera de Perú y ella tiene insólita reacción

    Para varios seguidores, la situación ya parece una especie de “novela” con final abierto. Por ahora, ambos continúan compartiendo tiempo juntos, bailan en los en vivos y dejan escapar palabras afectuosas que no hacen más que avivar las especulaciones.

    En paralelo, Samahara disfruta esta etapa junto a su hija, quien hoy puede pasar más tiempo con su padre. Cabe recordar que su historia estuvo marcada por episodios difíciles que terminaron en separación cuando la menor era aún pequeña. Actualmente, el panorama luce diferente. Aunque no han oficializado un regreso, sus apariciones conjuntas y estos momentos virales mantienen al público expectante. ¿Estarán escribiendo un nuevo capítulo en su historia? Solo el tiempo lo confirmará.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón y Youna se besan en vivo tras su reencuentro en EE. UU. y desatan rumores de reconciliación
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Santiago Suárez anuncia su regreso a la actuación tras denuncia en su contra: “Me han propuesto regresar”

    Querida ex chica reality de “EEG” reaparece y anuncia su embarazo tras una dura batalla: “Gracias por aferrarte a mí”

    Hija de Keiko DEJA el país por INESPERADO motivo tras enfrentarse a su mamá

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Alfredo Zambrano, esposo de Magaly, advirtió a Yaco Eskenazi de ampay: "Estoy con mi esposa acá"

    Lo más vistos en Farándula

    Natalie Vértiz rompe el silencio en vivo y revela si realmente mantiene a Yaco Eskenazi: "No juzgo a nadie..."

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Thamara Gómez enfurece en el escenario y le tira una botella a mujer

    Magaly critica a Marisel Linares tras admitir que su auto atropelló a una deportista, pero no expuso al responsable: "Era su hijastro"

    Gino Assereto rompe su silencio con fuerte mensaje ante 'confirmación' de romance con Valentino: "Quien me conoce sabe"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;