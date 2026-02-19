Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Madre de Youna declara en vivo que "no pasa" a Samahara Lobatón y tiene inesperada conducta tras aparente reconciliación

Madre de Youna da declaraciones por primera vez sobre la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Madre de Youna declara en vivo que "no pasa" a Samahara Lobatón y tiene inesperada conducta tras aparente reconciliación
    Madre de Youna DECLARA EN VIVO que NO PASA a Samahara Lobatón y tiene INESPERADA conducta tras aparente reconciliación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Madre de Youna declara en vivo que "no pasa" a Samahara Lobatón y tiene inesperada conducta tras aparente reconciliación

    En medio de los recientes acercamientos entre Youna y Samahara Lobatón, la madre del barbero apareció en una transmisión en vivo por TikTok y fue consultada por la influencer, quien últimamente se muestra a diario junto al padre de su hija en redes sociales. La exsuegra no dudó en expresar su postura y sorprendió al admitir abiertamente que no siente aprecio por ella, revelando además qué opina sobre una posible reconciliación tras la conflictiva relación que mantuvieron.

    La presencia constante de la expareja en transmisiones en vivo ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes comparan la situación con una “novela turca” y mantienen la esperanza de que ambos retomen su relación, luego de los difíciles momentos que atravesaron: la agresión que habría sufrido Samahara por parte de Bryan Torres y el diagnóstico de cáncer que enfrenta Youna.

    Cabe recordar que la hija de Melissa Klug se encuentra viajando a Estados Unidos junto a su hija mayor para acompañar a su expareja durante su tratamiento médico, lo que ha despertado expectativas sobre un posible acercamiento sentimental. No obstante, un punto que vuelve a salir a la luz es la complicada relación que la influencer habría tenido con su exsuegra, según lo mencionado anteriormente por el propio Youna.

    Durante una transmisión conjunta entre madre e hijo, una usuaria le preguntó directamente cuánto afecto sentía por Samahara. La mujer respondió de manera tajante que no la quiere, aunque aseguró que sí la respeta como madre de su nieta. “Solo respeto, nada más”, señaló con seriedad mientras realizaba labores domésticas, postura que fue resaltada por los seguidores.

    Por su parte, Youna aclaró en otro video que su madre no interviene en sus decisiones personales y afirmó que, en caso de retomar su relación con Samahara, ella terminaría aceptándolo. “Mi mamá no se mete en mi vida, yo ya soy un hombre. Si mañana decido volver con Samahara, ella lo respetará”, expresó, mientras su madre reaccionaba con una leve sonrisa. Actualmente, Samahara continúa rumbo a Estados Unidos para reencontrarse con Youna y su hija, dejando abierta la interrogante sobre si también se producirá un acercamiento con su exsuegra.

    SOBRE EL AUTOR:
    Madre de Youna declara en vivo que "no pasa" a Samahara Lobatón y tiene inesperada conducta tras aparente reconciliación
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Tepha Loza, hermana de Melissa Loza, sufre accidente y termina con llanta destrozada tras riesgosa maniobra

    Tiktoker ‘Cañita’ confiesa cuánto dinero gana al mes y sorprende a todo el set de América Hoy: “Es una locura”

    Jota Benz sorprende al confirmar 'romance' de Gino Assereto y Valentino: "Mi hermano encontró el amor"

    Lo más vistos en Farándula

    Laura Spoya se pronuncia en medio de difusión de video que revela que pidió ayuda con la PNP

    El nuevo oficio de Yamila Piñero y su radical cambio de vida tras abandonar el Perú

    Youna confiesa demoledor diagnóstico tras luchar contra el cáncer: "Mi enfermedad no tiene cura"

    ¿Sheyla Rojas se SEPARÓ de Sir Winston? Magaly expuso la grieta en la pareja: "Si hubo..."

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;