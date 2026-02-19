En medio de los recientes acercamientos entre Youna y Samahara Lobatón, la madre del barbero apareció en una transmisión en vivo por TikTok y fue consultada por la influencer, quien últimamente se muestra a diario junto al padre de su hija en redes sociales. La exsuegra no dudó en expresar su postura y sorprendió al admitir abiertamente que no siente aprecio por ella, revelando además qué opina sobre una posible reconciliación tras la conflictiva relación que mantuvieron.

La presencia constante de la expareja en transmisiones en vivo ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes comparan la situación con una “novela turca” y mantienen la esperanza de que ambos retomen su relación, luego de los difíciles momentos que atravesaron: la agresión que habría sufrido Samahara por parte de Bryan Torres y el diagnóstico de cáncer que enfrenta Youna.

Cabe recordar que la hija de Melissa Klug se encuentra viajando a Estados Unidos junto a su hija mayor para acompañar a su expareja durante su tratamiento médico, lo que ha despertado expectativas sobre un posible acercamiento sentimental. No obstante, un punto que vuelve a salir a la luz es la complicada relación que la influencer habría tenido con su exsuegra, según lo mencionado anteriormente por el propio Youna.

Durante una transmisión conjunta entre madre e hijo, una usuaria le preguntó directamente cuánto afecto sentía por Samahara. La mujer respondió de manera tajante que no la quiere, aunque aseguró que sí la respeta como madre de su nieta. “Solo respeto, nada más”, señaló con seriedad mientras realizaba labores domésticas, postura que fue resaltada por los seguidores.