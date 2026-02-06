Wapa.pe
Pamela Franco dejó la capital después del fuerte pedido en contra de Pamela López. 

    Luego de que Pamela Franco reaccionara con firmeza días atrás frente a las declaraciones de Pamela López sobre Christian Cueva, señalando que los comentarios los habían afectado profundamente, la cantante volvió a aparecer en redes sociales tras conocerse el pedido del Octavo Juzgado de Familia al Ministerio Público para que se evalúe una prisión efectiva contra la animadora de eventos. ¿Cómo afrontó Franco esta noticia junto a los suyos?

    Pamela Franco se aleja de Lima con su hija tras pedido de prisión efectiva contra Pamela López

    Pamela López enfrenta uno de los episodios más difíciles de su vida pública luego de que la defensa de Christian Cueva informara que el Octavo Juzgado de Familia solicitó al Ministerio Público una pena de entre 5 y 8 años de cárcel en su contra por una grave falta contra el futbolista.

    Como se recuerda, días antes la intérprete de cumbia salió al frente para defenderse de los constantes señalamientos, asegurando que tanto ella como Cueva habían optado por el silencio para evitar conflictos, pero que las acusaciones los perjudicaron. En ese contexto, Franco respaldó la lista difundida por el jugador con los presuntos romances de su expareja.

    PUEDES LEER: Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial de 10 mil metros: "Aquí no se discrimina a nadie"

    Tras hacerse pública la solicitud judicial, muchos esperaban una reacción inmediata de la cantante. Sin embargo, lejos de celebrar un supuesto avance legal a favor de su pareja, Pamela compartió que atraviesa un momento sensible a nivel personal: este 6 de febrero se cumple un año del fallecimiento de su padre.

    Por ello, decidió viajar a Chimbote junto a su hija para reencontrarse con su familia. Allí se reunió con sus hermanas y sobrinas para visitar la tumba de Rolando Franco, a quien llevaron flores y homenajearon con muestras de unión y cariño, recordando que sigue presente en sus corazones.

    Cabe mencionar que, pese a la cercanía que el padre de Pamela mantenía con Christian Cueva, el futbolista no estuvo presente en el cementerio debido a que se encontraba cumpliendo con sus entrenamientos junto al club Juan Pablo II.

