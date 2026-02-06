Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

Dayron Martín seguirá el proceso legal contra Pamela López. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial
    Dayron Martin difunde INSÓLITA PRUEBA que AFIRMA que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial | Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Pamela López abrió un nuevo frente de conflicto con Dayron Martin, expareja de Anelhí Arias, luego de que el cantante respaldara públicamente la versión de Christian Cueva y asegurara que ambos mantuvieron una relación sentimental. Ante ello, la animadora de eventos le envió una carta notarial exigiendo que se rectifique; sin embargo, el músico respondió con firmeza y presentó una prueba que, según él, confirmaría el vínculo entre ambos.

    Dayron Martin muestra prueba que confirmaría relación con Pamela López

    El nombre de Dayron Martin apareció en la lista difundida por Christian Cueva, en la que el futbolista acusó a su expareja de haberse involucrado con hombres casados en el pasado. Frente a estas afirmaciones, Pamela López negó de manera categórica haber sido amante del cantante o haber mantenido algún tipo de relación con él.

    Tras ello, López le solicitó formalmente una rectificación mediante una carta notarial, luego de que Dayron afirmara que engañó a Anelhí Arias con ella cuando trabajaba en Trujillo y que ambos habrían tenido encuentros esporádicos durante aproximadamente dos años.

    Lejos de dar marcha atrás, el músico respondió revelando una prueba que considera clave: declaraciones hechas por la propia Pamela López en una entrevista emitida en 2025.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Octavo Juzgado de Familia solicitó prisión efectiva para Pamela López por fuerte falta contra Christian Cueva

    “Duando se le pregunta si se metió con Pamela López cuando estaba con Anhelí Arias, a lo que responde ‘sí’. Dicha afirmación es verdad y usted lo sabe, puesto que en el programa ‘Ponte en la cola’ de Latina TV, de fecha 25 de setiembre de 2025, usted respondió: ‘Por supuesto, claro que sí, en el año 2008-2009’”, se lee en la carta notarial.

    En ese programa, Pamela López reconoció que existió algo fugaz con el cantante, aunque negó que él estuviera casado en ese momento o que haya intervenido en su relación con la madre de su hija. No obstante, esta versión fue refutada tanto por Dayron Martin como por Anelhí Arias, quienes aseguraron que en esos años seguían siendo pareja, aunque vivían separados debido al trabajo del músico en Trujillo.

    “No me acuerdo, no pasó. Fue 2009 que lo conozco, no me acuerdo del beso, tengo memoria selectiva. Yo conozco al papá de mis hijos en el 2012 (...) Yo estoy segura de que él estaba separado, pero no tuvimos ninguna relación. No quiero entrar al detalle porque sé que él quiere promocionar sus temas, quiere pantalla”, declaró López en su momento.

    Estas declaraciones fueron utilizadas por el cantante como sustento para evidenciar lo que considera contradicciones en el discurso de Pamela López. Finalmente, Dayron Martin le recomendó asesorarse legalmente antes de continuar con las acusaciones, advirtiendo que podría tomar acciones judiciales si el conflicto escala.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Pamela Franco abadona Lima con su hija en medio de pedido de prisión efectiva para Pamela López

    ¿Qué dijo Gino Assereto tras ser vinculado con el tiktoker Valentino Palacios? Exchico reality manda mensaje

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Octavo Juzgado de Familia solicitó prisión efectiva para Pamela López por fuerte falta contra Christian Cueva

    Alejandra Baigorria 'avergüenza' a Said Palao y él no se calla y le hace reclamo en vivo: "¿Qué haces? ¡Borra eso!"

    Lo más vistos en Farándula

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Corazones derretidos: Nataniel Sánchez conoce a Lucas, el hijo de Erick Elera, y protagonizan adorable momento

    Samahara Lobatón pide oraciones al revelar que su bebé atraviesa delicado estado de salud y está en UCI: "Yo sé que Dios lo levantará de esa cama"

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Pack x15 Botellas de Agua de 625 ml. ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 10.50
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;