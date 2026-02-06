Dayron Martin difunde INSÓLITA PRUEBA que AFIRMA que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial | Composición Wapa | Fuente: Difusión

Pamela López abrió un nuevo frente de conflicto con Dayron Martin, expareja de Anelhí Arias, luego de que el cantante respaldara públicamente la versión de Christian Cueva y asegurara que ambos mantuvieron una relación sentimental. Ante ello, la animadora de eventos le envió una carta notarial exigiendo que se rectifique; sin embargo, el músico respondió con firmeza y presentó una prueba que, según él, confirmaría el vínculo entre ambos.

Dayron Martin muestra prueba que confirmaría relación con Pamela López

El nombre de Dayron Martin apareció en la lista difundida por Christian Cueva, en la que el futbolista acusó a su expareja de haberse involucrado con hombres casados en el pasado. Frente a estas afirmaciones, Pamela López negó de manera categórica haber sido amante del cantante o haber mantenido algún tipo de relación con él.

Tras ello, López le solicitó formalmente una rectificación mediante una carta notarial, luego de que Dayron afirmara que engañó a Anelhí Arias con ella cuando trabajaba en Trujillo y que ambos habrían tenido encuentros esporádicos durante aproximadamente dos años.

Lejos de dar marcha atrás, el músico respondió revelando una prueba que considera clave: declaraciones hechas por la propia Pamela López en una entrevista emitida en 2025.

“Duando se le pregunta si se metió con Pamela López cuando estaba con Anhelí Arias, a lo que responde ‘sí’. Dicha afirmación es verdad y usted lo sabe, puesto que en el programa ‘Ponte en la cola’ de Latina TV, de fecha 25 de setiembre de 2025, usted respondió: ‘Por supuesto, claro que sí, en el año 2008-2009’”, se lee en la carta notarial.

En ese programa, Pamela López reconoció que existió algo fugaz con el cantante, aunque negó que él estuviera casado en ese momento o que haya intervenido en su relación con la madre de su hija. No obstante, esta versión fue refutada tanto por Dayron Martin como por Anelhí Arias, quienes aseguraron que en esos años seguían siendo pareja, aunque vivían separados debido al trabajo del músico en Trujillo.

“No me acuerdo, no pasó. Fue 2009 que lo conozco, no me acuerdo del beso, tengo memoria selectiva. Yo conozco al papá de mis hijos en el 2012 (...) Yo estoy segura de que él estaba separado, pero no tuvimos ninguna relación. No quiero entrar al detalle porque sé que él quiere promocionar sus temas, quiere pantalla”, declaró López en su momento.