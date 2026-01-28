Anelhí Arias defiende a Christian Cueva y lanza dura acusación contra Pamela López: “Por poco destruyes mi hogar”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Anelhí Arias volvió a colocarse en el centro de la controversia que involucra a Pamela López y Christian Cueva, luego de pronunciarse de manera abierta en redes sociales. La exporrista decidió respaldar públicamente la versión del futbolista sobre una supuesta relación sentimental que habría ocurrido años atrás en Trujillo con el cantante Dayron Martin.
Anelhí Arias explota contra Pamela López
Mediante una publicación en Instagram, Arias difundió un mensaje contundente en el que afirmó que esta historia no era nueva y que ella ya la había expuesto anteriormente, insistiendo en que los hechos relatados por Cueva se ajustan a la realidad.
“Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillo con tu ex (Pamela) Christian Cueva, con Dayron Martin. La verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón”, escribió Anelhí Arias, mencionando directamente tanto al futbolista como al cantante.
La exporrista también reaccionó al pronunciamiento emitido por Pamela López, en el que negó haber mantenido vínculos amorosos con otras personas. Frente a ello, Arias sostuvo que la situación tuvo un impacto serio en su vida personal y estuvo cerca de provocar una ruptura familiar.
“¿Que nunca destruiste un hogar? ¡¡Si por poco destruiste el mío!! Qué tal con... A ti te encantaba jugar a las escondidas”, expresó en una historia que rápidamente generó revuelo y múltiples reacciones entre los usuarios de redes sociales.
Christian Cueva inició mensajes contra Pamela López
El mensaje difundido por Anelhí Arias surgió tras una publicación de Christian Cueva que volvió a encender la polémica. El futbolista compartió una relación de nombres de hombres casados con quienes, según su versión, Pamela López habría mantenido vínculos sentimentales, generando una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.
Frente a estas afirmaciones, Pamela López decidió pronunciarse públicamente para desmentirlas. A través de sus plataformas digitales, la empresaria negó de manera tajante cualquier relación con los hechos expuestos y dejó claro que no se reconoce en las versiones impulsadas por Cueva y replicadas por la exvedette.
“No me siento ALUDIDA por dichas afirmaciones, ya que NUNCA he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido CLANDESTINA de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar”, expresó López en su mensaje, con el que buscó poner fin a la controversia.