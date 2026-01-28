Pamela López respondió a Christian Cueva tras rumores de un supuesto 'amorío' con otros hombres. La influencer aclaró que no se siente aludida por las afirmaciones.

Pamela López no dudó en responder defendiéndose, luego de que Christian Cueva publicara en sus redes sociales una lista de los nombres de los hombres con los que esta habría tenido un ‘amorío’. La publicación del futbolista generó especulaciones, pues, aunque no especificó de quién se trataría, los usuarios especularon que se trataría de su expareja. A raíz de esto, López dio la cara con un contundente comunicado. ¿Qué dijo?

Pamela López responde fuerte a Christian Cueva tras mensaje de indirecta

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Kittypam’ se pronunció mostrando su posición con respecto a los rumores que la señalan como la protagonista del mensaje publicado por el popular ‘Aladino’.

“Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser muy clara y honesta con todos ustedes”, se lee al inicio de su mensaje en el que resaltó no sentirse “aludida” por las afirmaciones hechas por el padre de sus hijos.

“No me siento ALUDIDA por dichas afirmaciones, ya que NUNCA he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido CLANDESTINA de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar”, añadió de manera contundente Pamela López.

Lo que vino a continuación fue mucho más fuerte, pues la influencer y cantante resaltó que se trataría de una “confusión” y dejó entrever que, ha de ser una información que le corresponde a alguien que se llama como ella.

“Si existe alguna confusión, probablemente se trate de información atribuida a un HOMÓNIMO u otra persona que no soy yo. ¡Salud!”, concluyó dejando en claro que no se siente atacada por el mensaje de Cueva.

Christian Cueva hace fuerte acusación ¿contra Pamela López?

Lo que dio inicio a esta nueva confrontación fue el mensaje posteado por el jugador del Juan Pablo II, pues este compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que fue interpretado por muchos como una indirecta a su expareja.

"Tremendo rabo de pajas que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo", dijo y mencionó una lista con jugadores de fútbol y personajes del espectáculo peruano como Tenchy Ugaz, Dayron, Edwin Pérez y Colo Ibáñez, aclarando que solo repetía algo que le habían contado.