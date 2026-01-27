Benji Espinoza, el representante legal de Melissa Klug acaba de denunciar que han sido excluidos en las investigaciones contra el intento de feminicidio ocasionado por Bryan Torres. El abogado mostró su preocupación y reveló que la joven dio sus primeras palabras ante la justicia y junto a Bryan Torres.

Una situación que pone en alerta a Melissa Klug, ya que aparentemente su hija estaría siendo manipulada por el padre de sus hijos. Recordemos que la joven bloqueó a todos sus familiares en las redes-

Difunden primeras declaraciones de Samahara Lobatón junto a Bryan Torres

A solo algunas semanas de revelarse las agresiones contra Samahara Lobatón, por parte de Bryan Torres, poco se ha hecho con el caso, ya que el cantante sigue trabajando como si nada hubiera pasado.

Tras esta situación, Klug mencionó que fue excluida de las investigaciones, a pesar que fue ella quien denunció al papá de sus nietos, al enterarse de las agresiones. El abogado, por su parte expresó la importancia en el apoyo con Samahara, ya que hasta el momento no se reconoce como víctima y su vida estaría en riesgo.

"Samahara está en estado de negación, como pasa con muchas víctimas de violencia de género. Está en un estado de aislamiento familiar, es decir, ve a su mamá, a Melissa Klug, como su enemiga. Cree que la mamá le quiere quitar a sus hijos y que ha generado el problema. En ese estado no ha habido ninguna colaboración de Samahara", resaltó.