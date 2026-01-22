El escándalo rodea al futbolista Sergio Peña, quien junto a Miguel Trauco y Carlos Zambrano fue denunciado por abuso sexual. La mirada de los seguidores de los futbolistas se encuentra posada en el círculo cercano de estos, incluyendo a sus exparejas, una de ellas se trata de Valery Revello, ex de Peña y madre de su primera hija, quien reapareció en redes con unos mensajes que nadie esperaba.

¿Qué dijo Valery Revello tras denuncia contra Sergio Peña?

La modelo Valery Revello suele mantener una vida bajo perfil. Dedicada a su maternidad, tras haberse convertido en madre por segunda vez, fruto de su relación con Tomás Tudela. Sin embargo, esta decidió aparecer en redes sociales compartiendo mensajes en medio de la polémica que está enfrentando el jugador de Alianza Lima, Sergio Peña.

La influencer se refugió en su hija menor y decidió publicar imágenes de la pequeña en su día a día, causando ternura entre sus seguidores y escogiendo mantenerse al margen de la indignante denuncia que rodea a este círculo.

“Buenos días. Con la princesa más chiquita”, se lee en su primera historia donde se puede ver a su engreída menor, a quien también grabó mientras gateaba con curiosidad en su casa y otra imagen comiendo: “Hoy comió el pelo, el ojo, la nariz y la oreja”, añadió describiendo la tierna instantánea.

Posteriormente, esta pidió consejo a sus seguidoras: “tías de C….de Instagram, ¿Qué leche recomiendan que le pueda dar a C….en fórmula cuando deje la lactancia? Tiene 10 mesecitos”, fue su pregunta, aunque minutos más tarde decidió eliminar su historia.

Pese al vínculo que la une con el futbolista, al tener una hija juntos, la modelo ha decidido no hablar o reaccionar sobre el tema y concentrarse en su maternidad y su vida en pareja.

Madre de Sergio Peña manda indirecta ¿para Valery Revello?

Claudia Flores, madre de Sergio Peña, compartió un mensaje en su cuenta personal de Instagram para felicitar a su nieta. El mensaje no pasó por debajo de la mesa, pues algunos cibernautas aseguraron que este se trataría de una indirecta para Revello, madre de la menor.

“Hoy celebro la vida de mi nieta, pero también quiero honrar algo que no todos ven: El amor de papá”, se lee al inicio. Luego, esta agregó: “Porque ser padre no es posar en fotos, ni vivir bajo el mismo techo, ni decir ‘yo también la crío’. Pueden compartir un hogar con mil personas, pero jamás se puede ocupar el lugar del hombre que la trajo al mundo, que la ama desde antes de que respirara por primera vez y que responde por ella todos los días”, sostuvo.

"El amor de un padre no se reemplaza. No se copia. No se imita. ¡Ser padre es estar cuando nadie mira, es sostener, es dar sin aplausos!!!! Feliz cumpleaños mi amor que siempre seas muy muy feliz y que siempre disfrutes con Papito como solo ustedes saben hacerlo. Los amo indescriptiblemente", concluyó.