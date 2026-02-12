Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Tolerancia 0? La modelo Laura Spoya acaba de sufrir un accidente en su vehículo tras aparentemente haberse quedado dormida tras una reunión junto a sus amigos. El programa de streaming Q’Bochinche reveló el grado de alcohol que tenía la modelo en la sangre.
Afortunadamente, el accidente no tuvo heridos de gravedad; sin embargo la modelo se encuentra en el foco de atención, ya que aparentemente bebió alcohol antes de conducir su auto y producto del cansancio se quedó dormida.
¿Cuál es el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya?
Según mencionó el programa Q’Bochinche el Dosaje Etílico de Laura salió negativo con 0.20. Recordemos que el límite es de 0.50.
A pesar el dosaje de Laura dio negativo, la conductora si bebió durante la noche pero no fue un consumo elevado. Aparentemente el accidente se dio por el cansancio más el bajo consumo de alcohol que habría consumido la exmiss Perú durante la noche.