Mario Irivarren, amigo de Laura Spoya reveló una fotografía con botellas de alcohol y etiquetó a la modelo.

Revelan el GRADO de ALCOHOL que habría tenido Laura Spoya en la sangre | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

¿Tolerancia 0? La modelo Laura Spoya acaba de sufrir un accidente en su vehículo tras aparentemente haberse quedado dormida tras una reunión junto a sus amigos. El programa de streaming Q’Bochinche reveló el grado de alcohol que tenía la modelo en la sangre.

Afortunadamente, el accidente no tuvo heridos de gravedad; sin embargo la modelo se encuentra en el foco de atención, ya que aparentemente bebió alcohol antes de conducir su auto y producto del cansancio se quedó dormida.

¿Cuál es el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya?

Según mencionó el programa Q’Bochinche el Dosaje Etílico de Laura salió negativo con 0.20. Recordemos que el límite es de 0.50.