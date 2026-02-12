Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

Mario Irivarren, amigo de Laura Spoya reveló una fotografía con botellas de alcohol y etiquetó a la modelo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre
    Revelan el GRADO de ALCOHOL que habría tenido Laura Spoya en la sangre | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre

    ¿Tolerancia 0? La modelo Laura Spoya acaba de sufrir un accidente en su vehículo tras aparentemente haberse quedado dormida tras una reunión junto a sus amigos. El programa de streaming Q’Bochinche reveló el grado de alcohol que tenía la modelo en la sangre.

     Afortunadamente, el accidente no tuvo heridos de gravedad; sin embargo la modelo se encuentra en el foco de atención, ya que aparentemente bebió alcohol antes de conducir su auto y producto del cansancio se quedó dormida.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Qué hacía Laura Spoya horas antes de sufrir aparatoso accidente? Imágenes son clave

    ¿Cuál es el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya?

    Según mencionó el programa Q’Bochinche el Dosaje Etílico de Laura salió negativo con 0.20. Recordemos que el límite es de 0.50.

    A pesar el dosaje de Laura dio negativo, la conductora si bebió durante la noche pero no fue un consumo elevado. Aparentemente el accidente se dio por el cansancio más el bajo consumo de alcohol que habría consumido la exmiss Perú durante la noche.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan el grado de alcohol que habría tenido Laura Spoya en la sangre
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Laura Spoya fue sometida a dosaje etílico tras accidente vehicular: Resultados salen a la luz

    Programa 'La Manada' anuncia radical decisión tras revelar el VERDADERO estado actual de Laura Spoya luego de accidente

    Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco

    ¿Qué hacía Laura Spoya horas antes de sufrir aparatoso accidente? Imágenes son clave

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Lo más vistos en Farándula

    Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir accidente vehicular en Surco: Auto quedó destrozado

    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Alejandra Baigorria anuncia que tendrá un bebé con Said Palao tras someterse a ecografía: "La reina de la fertilidad"

    ¿Gianluca Lapadula se separó de su esposa? Futbolista reaparece tras ampay con OTRA MUJER

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;