Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

¿Qué hacía Laura Spoya horas antes de sufrir aparatoso accidente? Imágenes son clave

Una imagen en redes sociales genera revuelo tras el accidente de Laura Spoya, donde se le muestra en una celebración antes del accidente vehicular.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Qué hacía Laura Spoya horas antes de sufrir aparatoso accidente? Imágenes son clave
    Qué hacía Laura Spoya antes del accidente | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    ¿Qué hacía Laura Spoya horas antes de sufrir aparatoso accidente? Imágenes son clave

    Una imagen difundida en redes sociales ha despertado nuevas interrogantes sobre las horas previas al accidente vehicular de Laura Spoya. El registro, que comenzó a circular rápidamente entre sus seguidores, añade un elemento más al caso que mantiene en alerta a la opinión pública. Mientras crece la preocupación por su estado de salud, también aumentan las especulaciones sobre lo ocurrido antes del impacto.

    wapa.pe

    VER MÁS: Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias

    Imagen revela qué hacía Laura Spoya antes del accidente

    Tras el aparatoso accidente vehicular protagonizado por Laura Spoya, los seguidores de la conductora se mostraron preocupados por saber cómo se encuentra y qué habría ocasionado que esta colisionara con una pared dejando en estado casi inservible su camioneta.

    wapa.pe

    A través de las redes se expuso una historia de Instagram de Mario Irivarren, quien se mostró en una celebración donde también habría estado Laura Spoya, a quien etiquetó en la fotografía donde él y otras tres personas sostenían unas cervezas y una copa de vino.

    “Dime con quién andas…”, escribió añadiendo un emoji de cerveza y de risas y etiquetó a Laura Spoya. “Celebrando a Jocazeva”, se lee, lo que dejaría en claro que horas anteriores la presentadora habría estado presente en dicha celebración. Sin embargo, no se logra distinguir qué bebida habría estado sosteniendo Spoya en ese momento.

    Según el programa ‘Q Bochinche’ conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, se reveló que el dosaje etílico de la presentadora habría sido de 0.20, cabe destacar que el límite en Perú es de 0.50 g/l (auto particular).

    wapa.pe

    TE INTERESA: Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Se difunden imágenes del preciso instante del accidente de Laura Spoya

    El programa ‘América Espectáculos’ mostró el registro audiovisual del momento en que la ex Miss Perú pierde el control de su camioneta y protagoniza un violento choque que puso en riesgo su vida.

    “Laura Spoya sufrió un accidente automovilístico a horas de la madrugada. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica y su estado aún es reservado”, se comentó en la cuenta de Instagram del canal sobre este suceso que habría ocurrido alrededor de las 3:00 a.m., en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

    Según la información preliminar, la conductora circulaba por esa zona cuando su vehículo impactó contra una pared ubicada junto a un establecimiento de venta de autos. El automóvil quedó seriamente dañado tras la colisión, mientras que Spoya fue trasladada de inmediato para recibir atención médica.

    Tras el accidente, equipos de emergencia llegaron al lugar para asistirla y brindarle los primeros cuidados. Luego de ser estabilizada, fue llevada a una clínica en Surco, donde ingresó directamente al área de emergencias para someterse a evaluaciones médicas especializadas.

    Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado de salud. Sin embargo, se confirmó que familiares de la conductora del pódcast La Manada permanecen en el centro de salud acompañándola, a la espera de conocer detalles sobre su evolución.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Qué hacía Laura Spoya horas antes de sufrir aparatoso accidente? Imágenes son clave
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Sale a la luz el video del fuerte accidente vehicular que envió a Laura Spoya a emergencias

    Karla Tarazona furiosa deja set en vivo al escuchar que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco

    Ivana Yturbe se lleva sus maletas y sale del Cusco tras revelar que no se casará con Beto da Silva

    Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir accidente vehicular en Surco: Auto quedó destrozado

    ¡ALERTA! Senamhi revela intensas lluvias por 5 días seguidos en estas ciudades del Perú

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Problemas en el paraíso? Mario Hart sorprende con FRÍA respuesta ante inesperado cambio de Korina Rivadeneira

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    ¿Qué pasó con Rosa Elvira Cartagena? La Miss Perú que mintió sobre el robo de su corona y se alejó del Perú

    Alessia Lapadula: esta es la compleja labor de la esposa de Gianluca Lapadula, quien luce una vida digna de realeza

    Melcochita revela que volvió con Monserrat Seminario y asegura: “He pasado la página”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;