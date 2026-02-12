Una imagen en redes sociales genera revuelo tras el accidente de Laura Spoya , donde se le muestra en una celebración antes del accidente vehicular.

Una imagen difundida en redes sociales ha despertado nuevas interrogantes sobre las horas previas al accidente vehicular de Laura Spoya. El registro, que comenzó a circular rápidamente entre sus seguidores, añade un elemento más al caso que mantiene en alerta a la opinión pública. Mientras crece la preocupación por su estado de salud, también aumentan las especulaciones sobre lo ocurrido antes del impacto.

Imagen revela qué hacía Laura Spoya antes del accidente

Tras el aparatoso accidente vehicular protagonizado por Laura Spoya, los seguidores de la conductora se mostraron preocupados por saber cómo se encuentra y qué habría ocasionado que esta colisionara con una pared dejando en estado casi inservible su camioneta.

A través de las redes se expuso una historia de Instagram de Mario Irivarren, quien se mostró en una celebración donde también habría estado Laura Spoya, a quien etiquetó en la fotografía donde él y otras tres personas sostenían unas cervezas y una copa de vino.

“Dime con quién andas…”, escribió añadiendo un emoji de cerveza y de risas y etiquetó a Laura Spoya. “Celebrando a Jocazeva”, se lee, lo que dejaría en claro que horas anteriores la presentadora habría estado presente en dicha celebración. Sin embargo, no se logra distinguir qué bebida habría estado sosteniendo Spoya en ese momento.

Según el programa ‘Q Bochinche’ conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, se reveló que el dosaje etílico de la presentadora habría sido de 0.20, cabe destacar que el límite en Perú es de 0.50 g/l (auto particular).

Se difunden imágenes del preciso instante del accidente de Laura Spoya

El programa ‘América Espectáculos’ mostró el registro audiovisual del momento en que la ex Miss Perú pierde el control de su camioneta y protagoniza un violento choque que puso en riesgo su vida.

“Laura Spoya sufrió un accidente automovilístico a horas de la madrugada. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica y su estado aún es reservado”, se comentó en la cuenta de Instagram del canal sobre este suceso que habría ocurrido alrededor de las 3:00 a.m., en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

Según la información preliminar, la conductora circulaba por esa zona cuando su vehículo impactó contra una pared ubicada junto a un establecimiento de venta de autos. El automóvil quedó seriamente dañado tras la colisión, mientras que Spoya fue trasladada de inmediato para recibir atención médica.

Tras el accidente, equipos de emergencia llegaron al lugar para asistirla y brindarle los primeros cuidados. Luego de ser estabilizada, fue llevada a una clínica en Surco, donde ingresó directamente al área de emergencias para someterse a evaluaciones médicas especializadas.