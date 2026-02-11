Ivana Yturbe AGARRÓ sus maletas y sale del Cusco en medio de revelar que NO se CASARÁ con Beto da Silva | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Ivana Yturbe AGARRÓ sus maletas y sale del Cusco en medio de revelar que NO se CASARÁ con Beto da Silva | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Ivana Yturbe volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras confirmar que, al menos por ahora, no celebrará su boda religiosa con Beto da Silva. La pareja hizo el anuncio en el programa Magaly TV La Firme, sorprendiendo a quienes ya imaginaban el enlace para el 2026.

“Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no es algo que se planea en dos días, al contrario, toma mucho tiempo. Como familia hemos decidido que hay cosas que están antes”, explicó Ivana, dejando en claro que la decisión fue conversada y tomada de mutuo acuerdo.

Ivana deja Cusco tras anunciar que no habrá boda

Cuando parecía que el tema quedaría cerrado, la influencer volvió a generar comentarios en redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, compartió una historia desde el aeropuerto anunciando que dejó Cusco, ciudad donde vive junto al futbolista y su hija, para viajar a Lima.

“En Lima, para una nueva aventura con mi fam CH”, escribió junto a una fotografía desde el avión.

El mensaje despertó especulaciones inmediatas entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el viaje estaría relacionado con los recientes anuncios.

Por su parte, Beto da Silva señaló que la postergación del matrimonio responde, en parte, a sus responsabilidades profesionales y a la exigente agenda deportiva con su equipo. Ambos descartaron problemas en la relación y aseguraron que atraviesan una etapa estable.

¿Viene un nuevo integrante en camino?

Sin embargo, hubo una frase que encendió aún más los rumores. El futbolista insinuó que existe un motivo adicional detrás de la decisión.

“Esas son las dos cosas que teníamos pactadas para este año. Lo del matri lo vamos a hacer, encontraremos un momento en que no tenga partidos y podamos hacer algo bonito, pero bueno, con la nueva noticia es algo que también anhelamos”, comentó.

Esa “nueva noticia” fue suficiente para que muchos empezaran a preguntarse si Ivana Yturbe estaría esperando un bebé. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente nada, las pistas han alimentado las sospechas sobre la posible llegada de un nuevo miembro a la familia.