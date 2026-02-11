Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua este 11 y 12 de febrero por hasta 12 horas: horarios y distritos afectados según Sedapal

¿Fin de la relación? Ivana Yturbe y Beto Da Silva sorprenden al SUSPENDER su boda: "Tenemos diferentes objetivos"

Durante una aparición en 'Magaly TV; la firme', Ivana Yturbe y Beto Da Silva se sinceraron sobre la razón que los llevó a tomar esta decisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Fin de la relación? Ivana Yturbe y Beto Da Silva sorprenden al SUSPENDER su boda: "Tenemos diferentes objetivos"
    Ivana Yturbe y Beto Da Silva suspenden su boda | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Fin de la relación? Ivana Yturbe y Beto Da Silva sorprenden al SUSPENDER su boda: "Tenemos diferentes objetivos"

    Ivana Yturbe y Beto Da Silva sorprendieron al anunciar que tomaron una decisión con respecto a su boda. La pareja tenía programado casarse este 2026. Sin embargo, a último momento y tras haber estado organizando todo, decidieron no darse el “sí acepto” y explicaron qué pasó.

    wapa.pe

    VER MÁS: Giro inesperado: Carlos Zambrano denuncia a joven que lo acusó de abuso y muestra supuestas pruebas

    ¿Por qué Ivana Yturbe y Beto Da Silva no se casarán?

    La pareja abrió las puertas de su nuevo hogar a las cámaras de ‘Magaly TV; la firme’ y sorprendieron al contar que han decidido no casarse, revelando el motivo que los llevó a tomar esta decisión, pese a antes mostrarse muy entusiasmados con la idea.

    “Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no se planea en dos días, al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes”, dijo Ivana Yturbe en declaraciones para el programa de Magaly Medina.

    Según Beto Da Silva, la razón que los habría llevado a tomar esta decisión se debería a su carrera profesional, pues tendrá un torneo de fútbol a mediados de este 2026 que causaría problemas para llevar a cabo su plan de boda.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    ¿Ivana Yturbe está embarazada de su segundo bebé?

    Lo que más sorprendió no fue el hecho de postergar su matrimonio, sino que la popular ‘Princesa Inca’ dejó entrever que podría estar en la dulce espera, pues afirmó que esperan “agrandar la familia”, opinión que Beto apoyó.

    “Lo del matrimonio es algo que se puede dar en otro momento, con la nueva noticia es algo que también anhelamos”, sostuvo el jugador. “Si algo no se da, es porque algo mejor se viene siempre, creo que es algo me ha pasado. Todos saben que Dios ha sido muy bueno conmigo, creo que esta decisión es lo mejor”, agregó Yturbe.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Fin de la relación? Ivana Yturbe y Beto Da Silva sorprenden al SUSPENDER su boda: "Tenemos diferentes objetivos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    Gustavo Salcedo NIEGA romance con María Pía Vallejos pese a que ella confesó estar enamorada

    Gianluca Lapadula toma drástica decisión tras ser captado con una misteriosa mujer: esto fue lo que hizo

    Giro inesperado: Carlos Zambrano denuncia a joven que lo acusó de abuso y muestra supuestas pruebas

    Sale a la luz presunta pareja de Gustavo Salcedo mientras él pasa la noche en casa de Maju Mantilla

    Lo más vistos en Farándula

    Natalia Málaga sorprende con emotiva dedicatoria a Eva Ayllón por el día de su cumpleaños: "Te quiero..."

    Carlos ‘Tomate’ Barraza celebra a lo grande los 18 años de su hija Gaela con impactante regalazo: "Eres mi orgullo más grande”

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;