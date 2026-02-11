Durante una aparición en 'Magaly TV; la firme', Ivana Yturbe y Beto Da Silva se sinceraron sobre la razón que los llevó a tomar esta decisión.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva sorprendieron al anunciar que tomaron una decisión con respecto a su boda. La pareja tenía programado casarse este 2026. Sin embargo, a último momento y tras haber estado organizando todo, decidieron no darse el “sí acepto” y explicaron qué pasó.

¿Por qué Ivana Yturbe y Beto Da Silva no se casarán?

La pareja abrió las puertas de su nuevo hogar a las cámaras de ‘Magaly TV; la firme’ y sorprendieron al contar que han decidido no casarse, revelando el motivo que los llevó a tomar esta decisión, pese a antes mostrarse muy entusiasmados con la idea.

“Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no se planea en dos días, al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes”, dijo Ivana Yturbe en declaraciones para el programa de Magaly Medina.

Según Beto Da Silva, la razón que los habría llevado a tomar esta decisión se debería a su carrera profesional, pues tendrá un torneo de fútbol a mediados de este 2026 que causaría problemas para llevar a cabo su plan de boda.

¿Ivana Yturbe está embarazada de su segundo bebé?

Lo que más sorprendió no fue el hecho de postergar su matrimonio, sino que la popular ‘Princesa Inca’ dejó entrever que podría estar en la dulce espera, pues afirmó que esperan “agrandar la familia”, opinión que Beto apoyó.