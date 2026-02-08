Carlos Zambrano denuncia a joven argentina que lo acusó de abuso sexual, alegando extorsión. Su abogado asegura tener pruebas que respaldan esta acusación.

El caso de Carlos Zambrano dio un giro inesperado tras darse a conocer que el futbolista denunció a la joven argentina que lo acusó de abuso sexual. El jugador separado de Alianza Lima presentó una denuncia contra la joven por presunta extorsión y su abogado reveló que tendría supuestas pruebas.

Defensa de Carlos Zambrano presenta pruebas y denuncia presunta extorsión

La denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano generó una reacción inmediata en el ámbito deportivo. Como medida preventiva, la Federación Peruana de Fútbol decidió separar de manera temporal e indefinida a Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña del club victoriano mientras se esclarecen los hechos denunciados.

Ante este escenario, el defensor central optó por iniciar acciones legales contra la denunciante, argumentando que los mensajes enviados a través de redes sociales configurarían un intento de extorsión. Desde su entorno aseguran que el contenido de dichas comunicaciones sería clave para sustentar su versión de los hechos.

El equipo legal del jugador sostiene que los textos difundidos forman parte de la evidencia presentada ante las autoridades. Según indicaron, estos mensajes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público como respaldo de la denuncia interpuesta.

El abogado del futbolista, Gonzalo Hidalgo, confirmó que toda la documentación fue entregada a la Fiscalía con el objetivo de que se realicen las diligencias correspondientes. En ese sentido, señaló que buscan que esta "pueda investigar y determinar en tanto y en cuánto cada persona denunciada tiene participación en el hecho delictivo".

"Si la Fiscalía logra acreditar en una investigación, hasta ir a un juicio, que esas personas han extorsionado a mi cliente, es evidente que el móvil de esa supuesta denuncia es económico. Prácticamente en paralelo a los mensajes extorsivos que ha recibido mi patrocinado, esta persona ya se encontraba haciendo su denuncia, 20 o 25 minutos después, le llegan los mensajes", sostuvo.

¿Qué dirían los mensajes que este habría recibido?

Un reportaje televisivo dio a conocer parte de los mensajes que, según la defensa, Zambrano recibió en su cuenta de Instagram. Entre ellos figura el siguiente texto: "Me presento ante el hecho abuso sexual agravado en contra de ..., ocurrido en el hotel Hyatt Centric de Montevideo. Comuníquese por este medio si quiere solucionar el problema. De lo contrario, la carpeta será entregada a la fiscalía".