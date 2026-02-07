El Octavo Juzgado de Familia evalúa una posible pena de entre 3 y 5 años de prisión efectiva para Pamela López , tras sus declaraciones públicas que perjudicarían a sus hijos.

La situación legal de Pamela López se agrava con el paso de los días. A la controversia generada por el pedido de prisión efectiva solicitado por el Octavo Juzgado de Familia se suma ahora un nuevo elemento que complica aún más su panorama judicial. Según la defensa de Christian Cueva, la animadora de eventos no solo habría incumplido una medida de protección a favor del futbolista, sino que también habría vulnerado disposiciones relacionadas con sus propios hijos.

Pamela López y la segunda falta grave que involucra a sus hijos

De acuerdo con lo informado por la defensa de Christian Cueva, el juzgado solicitó al Ministerio Público que se evalúe una pena de entre 3 y 5 años de prisión efectiva debido a que López continuó refiriéndose públicamente a su aún esposo, pese a que tenía prohibido hacerlo. Las declaraciones habrían sido difundidas tanto en redes sociales como en diversos espacios mediáticos, donde lo calificó como “mal padre” y expuso aspectos íntimos de su relación matrimonial.

Sin embargo, este no sería el único motivo por el que la situación de Pamela López se tornó crítica. El abogado de Christian Cueva reveló que las medidas de protección no solo incluían restricciones sobre las declaraciones públicas contra el futbolista, sino también disposiciones específicas relacionadas con la exposición de sus tres hijos menores de edad.

Según explicó, López tendría prohibido mostrar a los menores en redes sociales, una medida que, de acuerdo con la defensa, no se habría respetado, ya que la animadora continúa compartiendo videos y contenidos de los niños en plataformas como Instagram y TikTok. Incluso, se mencionó un episodio ocurrido durante la Navidad, cuando habría difundido una videollamada entre los menores y su padre, en la que él aparecería en presunto estado de ebriedad.

El abogado fue enfático al detallar la gravedad de este incumplimiento y el rol del juzgado en el proceso: "Esto de acá el juez es el que está denunciando, la jueza de familia dijo 'ya se comprobó el encubrimiento' y remite todas las copias al Ministerio Público con la finalidad de que se ejecute. Pero no solo esto, sino también exponiendo a los menores de edad, que es lo que también es parte del encubrimiento dijo 'no se expongan a los niños en redes sociales'. La señora Pamela López ha incumplido también esa parte", explicó el letrado.

Este segundo incumplimiento habría sido determinante para que el caso escale a una instancia penal, dejando a Pamela López en una situación legal cada vez más delicada.

Christian Cueva no daría marcha atrás en el proceso legal

Frente al complejo escenario judicial que enfrenta su aún esposa, Christian Cueva optó por hacer pública su posición a través de su defensa legal. El pronunciamiento se dio en el programa Arriba Mi Gente, donde su abogado aclaró si el futbolista estaría dispuesto a desistir de la acción judicial iniciada en su contra.

Durante la entrevista, la periodista fue directa al preguntar: "¿Christian sí está dispuesto a continuar hasta el final?". La respuesta del letrado fue contundente y dejó en evidencia la postura actual del jugador: "Christian está dispuesto a que ya, por el bien de sus hijos, cesen los ataques".

Con estas palabras, el representante legal dejó entrever que Cueva no estaría dispuesto a retirar el proceso mientras persistan las declaraciones públicas que considera perjudiciales. No obstante, también señaló que el panorama podría cambiar si se registra un giro en la conducta de Pamela López tras las advertencias emitidas por el juzgado.