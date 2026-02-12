Laura Spoya está siendo duramente criticada por usuarios en X tras choque en su camioneta.

Lluvía de críticas para Laura Spoya porque habría BEBIDO ALCOHOL horas antes del ACCIDENTE en su camioneta

¿Tolerancia 0? La modelo y conductora de televisión Laura Spoya es el centro de atención tras haber pasado por un accidente en su vehículo. Medios de comunicación revelaron fuertes imágenes del choque; sin embargo una fotografía revelada la madrugada del jueves generó cientos de críticas contra Spoya.

Mario Irivarren fue quien mostró la imagen en sus historias de Instagram. Recordemos que ambos son compañeros de trabajo. Tras la revelación de esta fotografía en la cuenta de espectáculos ‘Pajita’, cibernautas demostraron su molestia con la conducta de la exmiss Perú.

Fotografía revela que Laura Spoya habría bebido alcohol horas antes del accidente y usuarios la critican

El amigo de Laura Spoya, Mario Irivarren reveló una fotografía horas antes del accidente, en donde se puede ver botellas de cerveza. En dicha historia, compartida en Instagram, el integrante de EEG etiquetó a la modelo y a dos personas más.

Al ver la instantánea, usuarios en X demostraron el rechazo por la conducta de Laura, quien aparentemente habría bebido cerveza horas antes del accidente en su camioneta.