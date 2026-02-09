¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 10, 11 y 12 de febrero por hasta 9 horas: revisa si tu zona se verá afectadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, usuarios! Hidrandina ha anunciado cortes programados de electricidad para este martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero en diversas zonas de La Libertad, Áncash y Cajamarca.
Estas interrupciones temporales buscan mejorar la calidad del servicio, con acciones como mantenimiento de redes, cambio de transformadores y poda de árboles. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente quienes trabajen desde casa, para evitar contratiempos y garantizar que las actividades diarias no se vean afectadas durante estas fechas.
LEE MÁS: Autoridad ordena la suspensión inmediata de producto de limpieza por ser dañino para la salud: conoce cuál es
Corte de luz este 10 de febrero: zonas afectadas y horario de restablecimiento
Cajamarca
- En distrito de San Gregorio, en San Miguel: La Pajilla, Casa Blanca, La Aventuranza, San José, Barrios Altos, Miravalles, La Bervena, Minis, Varapaccha, El Sauce, Carnamu, Mirador, El Miradorcito, Ubidi, Los Reyes, Chaman, El Porvenir, San Juan Pampa, Nuevo San Martín, Pencapata, Tayal. Sector San Martín Viejo, Anexo Talambito, Anexo Nueva Jerusalén, Sector La Espina.
- San Miguel: Quinden, La Mascota, Monte Alegre, Anexo El Guayo.
- Yonan, Contumaza: La Bomba, Yatahual, Yubed Y Terlen.
- Tantarica, en Contumaza: Anexo La Capilla.
- Horario de la interrupción: Desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Corte de luz este 11 de febrero: zonas afectadas y horario de restablecimiento
La Libertad
- En Virú desde las 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: Sector Víctor Raúl- Ca. Alejandro Romualdo, Cesar Vallejo,Ricardo Palma y Parque de la Bandera.
- Huanchaco desde las 8:30 a.m. a 10:30 a.m.: Centro Poblado Menor El Milagro III Etapa: Ca. Dean Saavedra mza. E; Ca. Leoncio Prado mza. A; Ca. Sinchi Roca mza 61; Mzas A, B, C, D, E, F. Mientras que desde las 11:00 a.m. a 1:30 p.m. se ejecutará el corte en Centro Poblado Menor. El Milagro III: Manzanas 34, H, I, J, K, L, LL, M, N. Centro Poblado Menor. El Milagro VIII: Mza L. Centro Poblado Menor El Milagro V-A: Mza M.
TAMBIÉN LEE: Elecciones presidenciales 2026: ¿cuántos peruanos deben renovar su DNI antes del cierre del padrón y qué pasa si no lo hacen?
En Áncash
- En Casma desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en: AAHH. Lomas de Villa Alta, AA.HH. 13 de diciembre, sector Primero de Mayo del Servicio Eléctrico Rural Casma, Sector Caminos del Inca.
En Cajamarca
- Desde las 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en: C.P.M. Llacanora, C.P.M. La Victoria. Caseríos: Iscoconga, Cochambul, Llimbe, Yanamarca, Yanamango, Las Arenas.
Corte de luz este 12 de febrero: zonas afectadas y horario de restablecimiento
La Libertad
- El Porvenir desde las 08:00 a.m a 05:00 p.m: Urbanización Los Portales – La Rinconada Calle Las Magnolias, Las Orquídeas, Las Minosas, Los Tulipanes, Los Jazmines, Las Magnolias y Prolongación Union.
Cajamarca
- Chancay/San Marcos desde las 08:00 a.m. a 04:30 p.m: Pueblo Chancay.
- Cursqui, Masma, Siccibamba, La Higuera, Chuquipuquio, Piedra China, Shillabamba Alta, El Plomo, Socchagon, Pampa La Tuna, La Lugmilla, Chantaco, La Huaylla, Pencapampa, Cautivas.
- Eduardo Villanueva/ San Marcos desde las 08:00 a.m. a 04:30 p.m: C.P.M La Grama. Choropampa, Chirimoyo, Las Gardenias.
- José Manuel Quiroz/ San Marcos desde las 08:00 a.m. a 04:30 p.m: Pueblo Pauca Santa Rosa, Pueblo Shirac, C.P Lic Lic. San Francisco De Malca, La Loma Del Botoncillo, Agua Caliente - Pauca San, Malcas, La Laguna, San José, Anexo La Coyma, Sector San Juan – Pauca Santa, El Rosario, Cañapata, Anexo Santa Cruz, Quinuamayo, Sector Miraflores, Sector Alto Shirac.
- Ichocan/San Marcos desde las 08:00 a.m. a 04:30 p.m.: Shillabamba Baja, La Tiza, Vallicopampa, Chilcapampa, El Azufre, Llollon, Llanupacha, La Victoria, Poroporo, Paucamayo.
- José Sabogal/ San Marcos desde las 08:00 a.m. a 04:30 p.m.: Pueblo San Isidro, Pueblo Venecia. La Merced, Pay Pay, Matibamba, Alizopata, Ollero, Santa Ana, Bellavista, Infirnillo, Huagal, Chilinmayo, Huachaque, Nueva Santa Rosa, Nueva Esperanza, Sector La Shita, El Asunción, Anexo Huacoto, Anexo El Capulí.