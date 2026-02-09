¡Atención, usuarios! Hidrandina ha anunciado cortes programados de electricidad para este martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero en diversas zonas de La Libertad, Áncash y Cajamarca .

Estas interrupciones temporales buscan mejorar la calidad del servicio, con acciones como mantenimiento de redes, cambio de transformadores y poda de árboles. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente quienes trabajen desde casa, para evitar contratiempos y garantizar que las actividades diarias no se vean afectadas durante estas fechas.