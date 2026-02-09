Wapa.pe
Autoridad ordena la suspensión inmediata de producto de limpieza por ser dañino para la salud: conoce cuál es

El organismo de control advirtió que el producto no cumplía las buenas prácticas de fabricación al no contar con un registro sanitario válido.

    ANMAT prohibió un reconocido destapacañerías por posible riesgo químico.
    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición inmediata de la venta y distribución de varios productos de limpieza en todo el país por no contar con registro sanitario. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, alcanza a tiendas físicas y plataformas online. Según el organismo, esta falta impide garantizar su seguridad y eficacia, representando un posible riesgo para la salud.

    ANMAT prohibió un destapacañerías de la marca “Clinsy”

    De acuerdo con el organismo, el producto involucrado es el destapacañerías “Clinsy”, cuya fórmula real no coincidía con la composición aprobada en su inscripción oficial. Se hallaron variaciones importantes en el nivel de hidróxido de sodio, una sustancia altamente corrosiva que puede causar daños severos si se usa fuera de los límites de seguridad establecidos.

    La restricción se formalizó mediante la Disposición 193/2026 del Boletín Oficial, tras una pesquisa del área de Domisanitarios. Además del retiro inmediato, se ordenó iniciar sumarios sanitarios a las firmas responsables y a sus directores técnicos.

    La medida abarca todas las presentaciones rotuladas como “Destapacañerías marca Clinsy”, donde figura como responsable Villard & Louis S.A. ANMAT también señaló inconsistencias sobre su elaboración y reprocesamiento en instalaciones no habilitadas, lo que vulneraría las normas de fabricación y control.

    ANMAT alerta riesgos por productos sin registro sanitario

    ANMAT advirtió que estos productos de limpieza no estaban inscriptos en sus registros, por lo que la empresa carece de autorización sanitaria válida. Al no contar con ese aval, el organismo no puede verificar su composición, efectos ni condiciones de seguridad. En consecuencia, su utilización podría implicar riesgos para la salud, sobre todo en espacios cerrados o al contacto con la piel.

    Los comercios deben retirar de inmediato los artículos prohibidos y detener su comercialización. A los consumidores se les aconseja dejar de usarlos y consultar a la autoridad sanitaria ante dudas. ANMAT detalla cómo distinguir productos legítimos y falsificados mediante el etiquetado. Si coinciden con los señalados, se debe reportar la situación por los canales oficiales, adjuntando fotos del rótulo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

