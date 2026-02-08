El zorro andino Run Run , símbolo de la lucha contra el tráfico de fauna silvestre, ahora es padre en la Granja Porcón de Cajamarca , tras cuatro años de su llegada.

¡Hizo su familia! Cuatro años después de instalarse en la Granja Porcón, en Cajamarca, el recordado zorro andino Run Run vuelve a ser noticia. El ejemplar, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, formó una familia junto a su compañera conocida como la “Huanuqueña”, con quien tuvo tres crías nacidas hace aproximadamente dos meses.

Run Run sorprende al convertirse en padre en Cajamarca

Durante las primeras semanas, los pequeños permanecieron resguardados en una guarida especialmente acondicionada dentro del recinto, lo que dificultó que el personal pudiera captarlos en imágenes. Recién esta semana, los cuidadores lograron registrar a las crías, que se encuentran en buen estado de salud junto a sus padres.

La aparición de los cachorros no pasó desapercibida para el equipo de la Granja Porcón. Según relataron, uno de los momentos que más llamó la atención fue observar a Run Run trasladando a una de sus crías con el hocico, un comportamiento poco habitual para quienes están a cargo del recinto. Incluso, no se descarta que el número total de crías sea cuatro.

Foto: Andina

Pedro Chilón Quispe, administrador de Turismo del complejo, explicó que la convivencia de la pareja no fue sencilla al inicio. En declaraciones brindadas a la Agencia Andina, detalló que, tras la llegada de Run Run, se le asignó una compañera, aunque al principio ambos animales mostraban rechazo y protagonizaban constantes enfrentamientos. Con el tiempo, esa relación fue cambiando hasta que, en diciembre pasado, el personal detectó indicios de la presencia de crías.

Ante la curiosidad natural de los cachorros y su creciente movilidad, el personal decidió reforzar el cerco del recinto para evitar que salgan del área asignada. Chilón Quispe explicó que el comportamiento parental de Run Run ha sido clave para detectar estos cambios.

“Hemos visto que Run Run llevaba a uno de los zorritos en la boca. Para nosotros fue algo novedoso, no habíamos visto eso antes. Es similar a cuando una gata transporta a su cría”, contó.

Finalmente, el administrador aseguró que la Granja Porcón cuenta con los recursos necesarios para asumir el cuidado de los nuevos integrantes. “Por ahora están juntos; las crías son amantadas por su madre y se encuentran bien protegidas”, afirmó Chilón, al señalar que, con la llegada de turistas por las festividades de carnaval, muchos visitantes buscarán conocer de cerca a la familia del ya famoso zorrito Run Run.

De Comas a Cajamarca: la historia de Run Run

Run Run llegó a la Granja Porcón en marzo de 2022, luego de haber sido rescatado en noviembre de 2021 en el distrito limeño de Comas. Su traslado fue coordinado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad que desde entonces mantiene un monitoreo permanente sobre su estado de salud y adaptación.