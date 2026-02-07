La Municipalidad de Chorrillos anunció el cierre de la playa Agua Dulce a partir del 15 de febrero, debido al grave deterioro y riesgo sanitario que presenta el balneario.

La Municipalidad de Chorrillos tomó por sorpresa a los vecinos y veraneantes al anunciar el cierre temporal de la playa Agua Dulce. La decisión responde al grave deterioro que atraviesa el balneario, una situación que representaría un riesgo para la salud y el entorno natural. Se trata de una decisión puntual, pero contundente, que busca generar un impacto inmediato ante una problemática que se ha repetido durante toda la temporada de verano en uno de los espacios públicos más concurridos de Lima.

¿Cuándo se hará el cierre de la playa Agua Dulce?

El cierre se hará efectivo este domingo 15 de febrero y, de acuerdo con lo informado, no habrá excepciones. En el comunicado oficial, la municipalidad informó: “Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso”. Asimismo, remarcó que la disposición debe ser acatada por la ciudadanía y que no se contempla ninguna ampliación del plazo.

La comuna explicó que la medida responde a la necesidad de “proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, luego de comprobar que las campañas de sensibilización no han logrado frenar el problema.

¿Por qué se procedió al cierre de la playa Agua Dulce?

El factor determinante fue la acumulación constante de residuos sólidos en la playa, una situación que se repite tras cada jornada de alta afluencia. Según detalló el municipio, “debido a la constante acumulación de basura en la playa Agua Dulce, y a pesar de las reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado el cambio de conducta necesario”.

Restos de comida, envases descartables y desechos diversos quedan esparcidos sobre la arena y en zonas cercanas al mar, comprometiendo la limpieza del balneario de forma reiterada. Esta situación se intensifica los fines de semana, cuando el número de visitantes se incrementa considerablemente.

La municipalidad también advirtió que el volumen de residuos ha superado su capacidad operativa. De acuerdo con sus reportes, cada fin de semana se recogen más de veinte toneladas de basura, una cifra que convierte a Agua Dulce en un foco de contaminación persistente.