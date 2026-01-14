Agua Dulce es una de las playas más populares de Lima. ¿Por qué se pierden los niños en Chorrillos ?

¡Cuida a tus hijos! Entre 70 y 80 niños se pierden en PLAYA AGUA DULCE el fin de semana | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Latina / Andina

¡A cuidar a los menores! La Playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos de Lima, es sin duda la playa más visitada de la capital. Un lugar, en donde los limeños llegan con todos sus familiares para disfrutar de la arena y el mar; sin embargo no todo es de color de rosa.

El programa matutino de Latina ‘Arriba mi Gente’ realizó un informe revelando que durante los fines de semana se pierden entre 70 u 80 criaturas. ¿Por qué ocurre dicha situación? Te lo explicamos en la siguiente nota.

Entre 70 y 80 niños se pierden en Agua Dulce

En la nota, transmitida por el programa de Latina, se pudo percibir la cantidad de personas que llegan a Agua Dulce. Ésta sería una de las principales razones por las que los menores se pierden en dicha playa, especialmente los fines de semana.