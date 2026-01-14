Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Entre 70 y 80 niños se pierden en playa Agua Dulce el fin de semana

Agua Dulce es una de las playas más populares de Lima. ¿Por qué se pierden los niños en Chorrillos?

    ¡A cuidar a los menores! La Playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos de Lima, es sin duda la playa más visitada de la capital. Un lugar, en donde los limeños llegan con todos sus familiares para disfrutar de la arena y el mar; sin embargo no todo es de color de rosa.

    El programa matutino de Latina ‘Arriba mi Gente’ realizó un informe revelando que durante los fines de semana se pierden entre 70 u 80 criaturas. ¿Por qué ocurre dicha situación? Te lo explicamos en la siguiente nota.

    PUEDES LEER: ¡ATENCIÓN! Senamhi activa ALERTA AMARILLA por lluvias en Lima y siete regiones de la costa

    Entre 70 y 80 niños se pierden en Agua Dulce

    En la nota, transmitida por el programa de Latina, se pudo percibir la cantidad de personas que llegan a Agua Dulce. Ésta sería una de las principales razones por las que los menores se pierden en dicha playa, especialmente los fines de semana.

    En el video también se pudo escuchar a uno de los menores expresando que sus padres se encuentran bebiendo alcohol. Dicha acción genera distracción entre los adultos, y por ello pierden el control de los menores de edad.

