¡ATENCIÓN! Senamhi activa ALERTA AMARILLA por lluvias en Lima y siete regiones de la costa

El comunicado del Senamhi abarca a siete regiones y señala la presencia de lluvias de intensidad leve a moderada, acompañadas de ráfagas de viento.

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta amarilla para Lima y otras zonas de la costa ante la previsión de lluvias de intensidad leve a moderada durante los días 14 y 15 de enero. Estas condiciones climáticas estarán acompañadas por mayor presencia de nubosidad, sensación de calor más intensa y ráfagas de viento.

    Según informó la entidad especializada, la advertencia incluye a las regiones de Áncash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Asimismo, se prevé la presencia de vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora, especialmente en horas de la tarde.

    Para el miércoles 14 de enero, el pronóstico señala acumulaciones de lluvia que oscilarán entre 1 y 8 milímetros diarios en la costa norte, entre 0.2 y 2 milímetros en la costa central, y de 0.5 a 2.5 milímetros en la costa sur. En el caso del jueves 15, se esperan registros de entre 1 y 7.5 milímetros por día en el norte, con valores similares en las zonas centro y sur del litoral.

    Precipitaciones fuertes en la selva

    De manera adicional, el Senamhi advirtió sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, previstas entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero.

    En estas áreas, se estiman acumulados aproximados de 65 milímetros diarios en la selva norte, alrededor de 70 milímetros en la selva central y hasta 100 milímetros en la selva sur, acompañados de descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

    Emergencia en más de 380 distritos

    Ante este escenario, el Gobierno declaró el estado de emergencia en 382 distritos pertenecientes a 20 regiones del país debido al riesgo inminente por las intensas precipitaciones. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 003-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendario.

    Esta disposición permitirá la ejecución inmediata de acciones de prevención, respuesta y rehabilitación, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y con la intervención de diversos sectores del Ejecutivo. Las acciones se financiarán con los presupuestos institucionales ya asignados, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

    ¡ATENCIÓN! Senamhi activa ALERTA AMARILLA por lluvias en Lima y siete regiones de la costa
