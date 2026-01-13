¡ATENCIÓN! Senamhi activa ALERTA AMARILLA por lluvias en Lima y siete regiones de la costa

El comunicado del Senamhi abarca a siete regiones y señala la presencia de l luvias de intensidad leve a moderada , acompañadas de ráfagas de viento.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta amarilla para Lima y otras zonas de la costa ante la previsión de lluvias de intensidad leve a moderada durante los días 14 y 15 de enero. Estas condiciones climáticas estarán acompañadas por mayor presencia de nubosidad, sensación de calor más intensa y ráfagas de viento.

Según informó la entidad especializada, la advertencia incluye a las regiones de Áncash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Asimismo, se prevé la presencia de vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora, especialmente en horas de la tarde.

Para el miércoles 14 de enero, el pronóstico señala acumulaciones de lluvia que oscilarán entre 1 y 8 milímetros diarios en la costa norte, entre 0.2 y 2 milímetros en la costa central, y de 0.5 a 2.5 milímetros en la costa sur. En el caso del jueves 15, se esperan registros de entre 1 y 7.5 milímetros por día en el norte, con valores similares en las zonas centro y sur del litoral.

Alerta del Senamhi

Precipitaciones fuertes en la selva

De manera adicional, el Senamhi advirtió sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, previstas entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero.

En estas áreas, se estiman acumulados aproximados de 65 milímetros diarios en la selva norte, alrededor de 70 milímetros en la selva central y hasta 100 milímetros en la selva sur, acompañados de descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

Emergencia en más de 380 distritos

Ante este escenario, el Gobierno declaró el estado de emergencia en 382 distritos pertenecientes a 20 regiones del país debido al riesgo inminente por las intensas precipitaciones. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 003-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendario.