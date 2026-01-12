Alerta roja en Perú: Senamhi advierte riesgo de huaicos y deslizamientos en Lima y otras 17 regiones

Las precipitaciones de fuerte intensidad pronosticadas para los próximos días incrementan la probabilidad de activación de quebradas y deslizamientos , por lo que varias provincias de la sierra y la costa central se mantienen bajo monitoreo de Senamhi .

Las precipitaciones de intensidad moderada a fuerte volverán a presentarse en distintas regiones del país en los próximos días, lo que ha generado preocupación entre las autoridades. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero se esperan lluvias intensas en zonas de la selva y la sierra, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h.

Este panorama motivó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), mediante el COEN, emita un aviso de corto plazo con alerta roja para varias regiones del territorio nacional ante la posible activación de quebradas, un fenómeno que eleva considerablemente el riesgo de huaicos, deslizamientos e inundaciones, sobre todo en áreas vulnerables y con geografía accidentada.

Regiones en alerta roja, naranja y amarilla por posible activación de quebradas

De acuerdo con el Boletín Informativo N.° 010-2026-INDECI/COEN, vigente desde el 11 de enero (13:00 h) hasta el 12 de enero (13:00 h), el nivel de peligro rojo (extremo) alcanza a diversas provincias de los departamentos de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Madre de Dios y Puno. En estos lugares existe una alta probabilidad de activación severa de quebradas, lo que podría ocasionar daños en viviendas, carreteras y servicios básicos.

Boletín Informativo N.° 010-2026-INDECI/COEN

Ante esta situación, Indeci exhorta a las autoridades locales a realizar labores de limpieza y descolmatación de quebradas, identificar zonas seguras y fortalecer los planes de evacuación. Asimismo, recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar circular por cauces secos o laderas inestables durante las lluvias.

Regiones en alerta roja

CAJAMARCA: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.

CUSCO: Acomayo, Calca, Cusco, Paucartambo, Quispicanchi.

LA LIBERTAD: Ascope, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo, Virú.

MADRE DE DIOS: Tambopata.

PUNO: Carabaya.

Regiones en alerta naranja en Perú

AMAZONAS: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba.

ÁNCASH: Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.

JUNÍN: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Satipo, Tarma, Yauli.

LIMA: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos.

LORETO: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Ucayali.

PASCO: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco.

SAN MARTÍN: Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja, Tocache.

Regiones en alerta amarilla

APURÍMAC: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes.

AYACUCHO: Lucanas.

HUANCAVELICA: Huancavelica.

HUÁNUCO: Huacaybamba, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Puerto Inca.

PIURA: Huancabamba.