Yaco Eskenazi reveló la decisión que toma con sus hijos cuando Natalie Vértiz viaja por trabajo, lo que lleva a momentos divertidos en casa.

Yaco Eskenazi confiesa qué hace con sus hijos cuando Natalie Vértiz se va de viaje | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

Yaco Eskenazi confiesa qué hace con sus hijos cuando Natalie Vértiz se va de viaje | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

La dinámica familiar de Yaco Eskenazi volvió a dar de qué hablar tras una revelación hecha por el propio conductor en su espacio digital. Durante una conversación distendida, el esposo de Natalie Vértiz contó qué suele ocurrir en casa cuando la modelo viaja por trabajo, revelando lo que decide hacer con sus hijos cuando la madre no está en casa.

Yaco Eskenazi sorprende al confesar decisión que toma por sus hijos

El exchico reality reconoció que, en más de una ocasión, flexibiliza la rutina escolar de sus hijos cuando se queda solo al mando del hogar, una decisión que, según admitió, suele traerle consecuencias.

En el podcast, el conductor explicó que cuando Natalie Vértiz se ausenta varios días, él tiende a ceder ante los pedidos de los pequeños. "Si Natalie se va de lunes a viernes, si se va de viaje, por ejemplo, te puedo jurar que uno de esos no van a ir al cole", relató al inicio.

Lejos de tratarse de una imposición suya, Yaco señaló que todo comienza con la insistencia de sus hijos por quedarse en casa. "No puedo resistir, no puedo resistir una mañana que uno me diga: 'No, papá, hoy día no' y de ahí viene Leo y me dice: 'Papito, no'. A la mi**, no, y ahí empieza mi guerra con la Boufi porque es peor que Natalie", comentó entre risas.

Yaco responde sin rodeos sobre la fidelidad

Durante su participación en el pódcast La Manada, el exchico reality fue sorprendido con una pregunta incómoda relacionada con la fidelidad en su matrimonio.

En plena conversación, el productor del programa lanzó una interrogante sin filtros: "¿Te ha sido difícil ser fiel? O sea, ha habido momentos en los que has dicho: 'pu** ma**'". Lejos de esquivar el tema, Eskenazi respondió con firmeza: "Te juro por mis hijos que no, te lo juro".

El también empresario explicó que, aunque reconoce la belleza de otras mujeres, su percepción sobre su esposa marca la diferencia. "Soy hombre y sé reconocer cuando hay una mujer bonita en las redes, en el gimnasio, donde sea sé reconocer que hay mujeres bonitas, pero tengo la suerte de sentir y creer que vivo con mujer más rica del mundo. Yo sí veo a Natalie como el verdadero pollo a la brasa después de haber caminado un desierto", afirmó.