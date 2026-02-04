Un nuevo proyecto de ley busca modificar el acceso a beneficios en el transporte público, ampliando el pase libre a adultos mayores.

Un nuevo proyecto de ley busca modificar el acceso a los beneficios en el transporte público en el Perú. La iniciativa plantea ampliar el pase libre vigente para incluir a los adultos mayores, sector que enfrenta mayores barreras de movilidad. Esta propuesta legislativa se suma al debate sobre la protección de derechos y el acceso equitativo a servicios básicos.

Proyecto plantea ampliar el pase libre en transporte público para adultos mayores

En el Perú existe una norma vigente que regula quiénes pueden acceder a beneficios especiales en el pago del transporte público. Se trata de la Ley 26271, dispositivo legal que establece el derecho a pases libres y tarifas diferenciadas en los servicios de transporte urbano e interurbano, aplicable actualmente a determinados grupos específicos.

Si bien entre los beneficiarios figuran miembros de la Policía Nacional, una nueva iniciativa legislativa busca ampliar este alcance. A diferencia de propuestas anteriores que pretendían retirar beneficios, el nuevo planteamiento propone incorporar a los adultos mayores dentro del régimen de pase libre, reconociendo su condición y necesidades.

"La presente Ley tiene por objeto garantizar la exoneración total del pago del pasaje en el servicio de transporte público urbano e interurbano a favor de las personas adultas mayores de 65 años, como medida de protección especial y de promoción de sus derechos fundamentales", dicta la medida.

¿A partir de qué edad aplicaría el pasaje gratuito para adultos mayores?

Esta legislativa impulsada por el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros, junto a la bancada de Podemos Perú, plantea que las personas adultas mayores puedan acceder al transporte público sin realizar ningún pago. La iniciativa busca que los ciudadanos que superen cierta edad cuenten con pase libre en buses y otros servicios de transporte urbano e interurbano.

Aunque la categoría de adulto mayor se reconoce desde los 60 años, el beneficio estaría dirigido específicamente a quienes hayan cumplido 65. Para hacer efectivo este derecho, el proyecto detalla un mecanismo sencillo que no implicaría trámites adicionales ni documentos especiales al momento de viajar.

“La acreditación de la condición de adulto mayor de sesenta y cinco, para la exoneración del pasaje en el servicio de transporte público urbano e interurbano, se realiza mediante la presentación del DNI, sin requerir carné, constancia adicional o trámite previo”, acota la propuesta.