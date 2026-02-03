Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación

El Minedu compartió el calendario escolar 2026 en donde están las 36 semanas de actividades y 8 de semanas de gestión educativa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación
    Esta fecha empiezan las clases escolares este 2026.
    ¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación

    El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la Resolución Ministerial N.º 501, documento que oficializa el Calendario Escolar 2026 y define el día en que comenzarán las clases en instituciones educativas públicas y privadas. A continuación, te brindamos la información más relevante para que estés listo desde el inicio del año escolar.

    wapa.pe

    LEE MÁS: DNI para mascotas: Municipalidad de Miraflores lanza nuevo registro y así puedes inscribir a tu peludo

    ¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026?

    Según lo informado por el Minedu, el Año Escolar 2026 estará compuesto por 36 semanas lectivas, destinadas a actividades de organización, seguimiento de aprendizajes y fortalecimiento del trabajo institucional. De manera oficial, las clases iniciarán el lunes 16 de marzo y concluirán el viernes 18 de diciembre de 2026.

    Cabe resaltar que esta disposición está respaldada por la Resolución Ministerial N.º 501, en la cual se aprueban los lineamientos que regulan la prestación del servicio educativo a nivel nacional.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Buenas noticias para asegurados de EsSalud: Amplían cobertura familiar y estos serán los nuevos beneficiados

    ¿Cuál es el calendario escolar 2026?

    Bloques DuraciónFechas 2026
    Primer bloque de semanas de gestión02 semanasDel 2 al 13 de marzo
    Primer bloque de semanas lectivas09 semanasDel 16 de marzo al 15 de mayo
    Segundo bloque de semanas de gestión (vacaciones) 01 semana Del 18 al 22 de mayo
    Segundo bloque de semanas lectivas 09 semanasDel 25 de mayo al 24 de julio
    Tercer bloque de semanas de gestión (vacaciones) 02 semanasDel 10 de agosto al 09 de octubre
    Tercer bloque de semanas lectivas 09 semanasDel 27 de julio al 07 de agosto
    Cuarto bloque de semanas de gestión (vacaciones) 01 semanaDel 12 al 16 de octubre
    Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas 09 semanasDel 19 de octubre al 18 de diciembre
    Quinto bloque de semanas de gestión 02 semanasDel 21 al 31 de diciembre
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Elecciones 2026: conoce la fecha exacta de la primera capacitación para miembros de mesa en todo el Perú

    DNI para mascotas: Municipalidad de Miraflores lanza nuevo registro y así puedes inscribir a tu peludo

    Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

    Madre de menor que perdió 1 ojo y 9 dedos al explotar manipular una 'mama rata' en Navidad suplica ayuda

    ¿No llegas al mínimo de aportes? Esta es la opción de la ONP para completar años de aporte y cobrar pensión

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;