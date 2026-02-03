¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación

El Minedu compartió el calendario escolar 2026 en donde están las 36 semanas de actividades y 8 de semanas de gestión educativa.

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la Resolución Ministerial N.º 501, documento que oficializa el Calendario Escolar 2026 y define el día en que comenzarán las clases en instituciones educativas públicas y privadas. A continuación, te brindamos la información más relevante para que estés listo desde el inicio del año escolar.

¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026?

Según lo informado por el Minedu, el Año Escolar 2026 estará compuesto por 36 semanas lectivas, destinadas a actividades de organización, seguimiento de aprendizajes y fortalecimiento del trabajo institucional. De manera oficial, las clases iniciarán el lunes 16 de marzo y concluirán el viernes 18 de diciembre de 2026.

Cabe resaltar que esta disposición está respaldada por la Resolución Ministerial N.º 501, en la cual se aprueban los lineamientos que regulan la prestación del servicio educativo a nivel nacional.

¿Cuál es el calendario escolar 2026?