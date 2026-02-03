¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programación

¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026 a nivel nacional en Perú? Esto dice el Minedu luego del cambio de programaciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la Resolución Ministerial N.º 501, documento que oficializa el Calendario Escolar 2026 y define el día en que comenzarán las clases en instituciones educativas públicas y privadas. A continuación, te brindamos la información más relevante para que estés listo desde el inicio del año escolar.
¿Cuándo empiezan las clases escolares 2026?
Según lo informado por el Minedu, el Año Escolar 2026 estará compuesto por 36 semanas lectivas, destinadas a actividades de organización, seguimiento de aprendizajes y fortalecimiento del trabajo institucional. De manera oficial, las clases iniciarán el lunes 16 de marzo y concluirán el viernes 18 de diciembre de 2026.
Cabe resaltar que esta disposición está respaldada por la Resolución Ministerial N.º 501, en la cual se aprueban los lineamientos que regulan la prestación del servicio educativo a nivel nacional.
¿Cuál es el calendario escolar 2026?
|Bloques
|Duración
|Fechas 2026
|Primer bloque de semanas de gestión
|02 semanas
|Del 2 al 13 de marzo
|Primer bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 16 de marzo al 15 de mayo
|Segundo bloque de semanas de gestión (vacaciones)
|01 semana
|Del 18 al 22 de mayo
|Segundo bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 25 de mayo al 24 de julio
|Tercer bloque de semanas de gestión (vacaciones)
|02 semanas
|Del 10 de agosto al 09 de octubre
|Tercer bloque de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 27 de julio al 07 de agosto
|Cuarto bloque de semanas de gestión (vacaciones)
|01 semana
|Del 12 al 16 de octubre
|Cuarto bloque de semanas de semanas lectivas
|09 semanas
|Del 19 de octubre al 18 de diciembre
|Quinto bloque de semanas de gestión
|02 semanas
|Del 21 al 31 de diciembre