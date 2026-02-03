DNI para mascotas: Municipalidad de Miraflores lanza nuevo registro y así puedes inscribir a tu peludo

DNI para mascotas: Municipalidad de Miraflores lanza nuevo registro y así puedes inscribir a tu peludoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Municipalidad de Miraflores dio un paso clave hacia el bienestar animal al lanzar el DNI para mascotas, un nuevo sistema digital que permite registrar oficialmente a perros y gatos que viven en el distrito. Este documento reemplaza al antiguo carné municipal y crea una base de datos moderna que fortalece la fiscalización, mejora la identificación y facilita el acceso a servicios municipales.
El lanzamiento se realizó en Playa Redondo I, donde vecinos registraron a sus mascotas y conocieron cómo funciona el nuevo DNI. Este sistema busca ordenar la información del distrito y promover una convivencia más segura. Con miles de animales en espacios públicos, Miraflores se convierte en uno de los primeros distritos en implementar este registro integral.
Hana, la primera mascota con DNI en Miraflores
El registro arrancó con una protagonista: Hana, una perra golden retriever de apenas diez meses, se convirtió en la primera mascota en recibir este documento oficial. Junto a su dueña, Marta Escudero, fue parte del inicio simbólico de esta iniciativa.
“Me parece excelente, me gusta que la municipalidad se preocupe por las mascotas que hay en el distrito y que las tengan debidamente registradas para cualquier contingencia”, señaló Marta tras completar el trámite. Con el DNI, cada animal queda vinculado directamente a su responsable legal, lo que permite actuar de manera más rápida ante pérdidas, accidentes, denuncias o emergencias sanitarias.
¿Por qué era necesario un DNI para mascotas?
Según datos municipales, en Miraflores viven aproximadamente 35 295 perros y 11 429 gatos. Esta alta población hace indispensable contar con un registro actualizado que permita:
- Identificar rápidamente a cada mascota
- Supervisar el cumplimiento de ordenanzas
- Detectar casos de abandono o maltrato
- Facilitar campañas de salud animal
- Acceder a beneficios municipales
El nuevo sistema consolida toda esta información en una sola plataforma digital, permitiendo una gestión más eficiente y transparente.
Beneficios del nuevo documento municipal
El DNI para mascotas no solo sirve como identificación, también abre la puerta a múltiples ventajas:
- Descuentos en la Veterinaria Municipal Miravet
- Atención prioritaria en campañas de salud
- Identificación en casos de extravío
- Registro válido ante la municipalidad
- Control sanitario más efectivo
El formato virtual es gratuito, mientras que la versión física tiene un costo de S/ 15.
Jornada gratuita en el parque Antonio Raimondi
Como parte del despliegue del sistema, el área de Salud Animal anunció una campaña gratuita de registro este domingo 15 de febrero en el Parque Antonio Raimondi.
La atención será por orden de llegada y permitirá que más vecinos accedan al DNI de sus mascotas sin costo. Estas jornadas continuarán en distintos puntos del distrito durante los próximos meses. “En Miraflores reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas”, informó la comuna.