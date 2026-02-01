¿Fuiste designado suplente? Conoce si estás obligado a cumplir como miembro de mesa

ONPE publicó la lista de miembros de mesa para las Elecciones 2026 . Conoce qué deben hacer titulares y suplentes, multas, capacitaciones y cómo verificar si fuiste elegido.

El reloj ya corre para miles de peruanos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la lista definitiva de miembros de mesa y suplentes para las Elecciones 2026, que se realizarán el 12 de abril. Y con la notificación, también llegó la confusión: ¿debo ir si soy suplente?, ¿me capacito?, ¿qué pasa si no firmo?

La respuesta es clara: no hay diferencia entre titular y suplente cuando se trata de obligaciones. Ambos tienen responsabilidades legales y pueden ser sancionados si no cumplen.

Suplentes y titulares: la ley no distingue responsabilidades

Tras el sorteo informático, cada mesa quedó conformada por tres titulares y seis suplentes, todos con el mismo deber de presentarse. La selección se realizó entre ciudadanos de 18 a 65 años que cumplieron requisitos legales, excluyendo a candidatos, personeros, miembros de las Fuerzas Armadas, trabajadores del sistema electoral y personas con impedimentos.

El objetivo es que todas las mesas se instalen para que la votación inicie puntualmente a las 7:00 a. m. y se extienda hasta las 5:00 p. m.

El especialista de la ONPE, Franz Paz Retuerto, fue tajante en entrevista con RPP Noticias: “El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”.

Y agregó: “No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o ‘no me capacito porque soy suplente’. Todos deben presentarse. […] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”.

Capacitación obligatoria y beneficios por cumplir la jornada

La ONPE activó capacitaciones presenciales y virtuales a través de ONPEduca, donde se enseña paso a paso cómo instalar la mesa, conducir la votación y cerrar con el llenado de actas.

Quienes cumplan toda la jornada reciben:

S/ 165 de compensación económica

Un día de descanso laboral no compensable (sector público y privado)

Eso sí, todos deben presentarse desde las 6:00 a. m. para la instalación.

Multas, restricciones y cómo pedir excusa

No asistir, llegar tarde o no firmar la hoja de asistencia tiene consecuencias inmediatas:

Multa: S/ 275, tanto para titulares como suplentes.

Restricciones para:

Trámites notariales

Programas sociales

Obtener brevete

Salir del país

Actos de estado civil

Si existe un motivo válido, la ley permite dos vías:

Excusa (antes de la elección):

Se presenta ante la ONPE

Costo: S/ 15,80

Motivos: enfermedad, viaje impostergable, cuidado de dependientes

Justificación (después de la elección):

Se tramita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Solo dentro del plazo oficial

¿Cómo saber si fuiste elegido?

La consulta es rápida y gratuita:

Ingresa a la plataforma oficial

Coloca tu número de DNI

Verifica si eres titular o suplente