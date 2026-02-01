¿Fuiste designado suplente? Conoce si estás obligado a cumplir como miembro de mesa

¿Fuiste designado suplente? Conoce si estás obligado a cumplir como miembro de mesaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El reloj ya corre para miles de peruanos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la lista definitiva de miembros de mesa y suplentes para las Elecciones 2026, que se realizarán el 12 de abril. Y con la notificación, también llegó la confusión: ¿debo ir si soy suplente?, ¿me capacito?, ¿qué pasa si no firmo?
La respuesta es clara: no hay diferencia entre titular y suplente cuando se trata de obligaciones. Ambos tienen responsabilidades legales y pueden ser sancionados si no cumplen.
Suplentes y titulares: la ley no distingue responsabilidades
Tras el sorteo informático, cada mesa quedó conformada por tres titulares y seis suplentes, todos con el mismo deber de presentarse. La selección se realizó entre ciudadanos de 18 a 65 años que cumplieron requisitos legales, excluyendo a candidatos, personeros, miembros de las Fuerzas Armadas, trabajadores del sistema electoral y personas con impedimentos.
El objetivo es que todas las mesas se instalen para que la votación inicie puntualmente a las 7:00 a. m. y se extienda hasta las 5:00 p. m.
El especialista de la ONPE, Franz Paz Retuerto, fue tajante en entrevista con RPP Noticias: “El cargo del miembro de mesa es irrenunciable. Todos, titulares y suplentes, deben estar el día de la elección, el 12 de abril, desde las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia”.
Y agregó: “No es correcto pensar ‘soy suplente y no voy’ o ‘no me capacito porque soy suplente’. Todos deben presentarse. […] Si no firman la hoja de asistencia, se hacen acreedores a la multa”.
Capacitación obligatoria y beneficios por cumplir la jornada
La ONPE activó capacitaciones presenciales y virtuales a través de ONPEduca, donde se enseña paso a paso cómo instalar la mesa, conducir la votación y cerrar con el llenado de actas.
Quienes cumplan toda la jornada reciben:
- S/ 165 de compensación económica
- Un día de descanso laboral no compensable (sector público y privado)
Eso sí, todos deben presentarse desde las 6:00 a. m. para la instalación.
Multas, restricciones y cómo pedir excusa
No asistir, llegar tarde o no firmar la hoja de asistencia tiene consecuencias inmediatas:
- Multa: S/ 275, tanto para titulares como suplentes.
Restricciones para:
- Trámites notariales
- Programas sociales
- Obtener brevete
- Salir del país
- Actos de estado civil
Si existe un motivo válido, la ley permite dos vías:
Excusa (antes de la elección):
- Se presenta ante la ONPE
- Costo: S/ 15,80
- Motivos: enfermedad, viaje impostergable, cuidado de dependientes
Justificación (después de la elección):
- Se tramita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
- Solo dentro del plazo oficial
¿Cómo saber si fuiste elegido?
La consulta es rápida y gratuita:
- Ingresa a la plataforma oficial
- Coloca tu número de DNI
- Verifica si eres titular o suplente
También puedes revisar los listados en las oficinas descentralizadas de la ONPE y en espacios públicos de cada distrito.