Sedapal anticipa corte de agua este 2 de febrero por más de 9 horas: horarios y lista de zonas afectadas

Sedapal anunció una interrupción programada del servicio de agua potable enfocado en dos distritos de Lima para este lunes 2 de febrero.

    Sedapal anuncia corte de agua por más de 9 horas en dos distritos de Lima Metropolitana este 2 de febrero. | Composición Wapa
    Sedapal informó que este lunes 2 de febrero realizará un corte programado del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión, que alcanzará tanto a viviendas como a comercios, forma parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la red de distribución.

    Las labores se concentrarán en zonas de Ate y San Martín de Porres, con intervenciones técnicas destinadas a mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más seguro y continuo.

    Corte de agua para este 2 de febrero en Lima Metropolitana

    Ate

    • Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
    • A. H. El Amauta zona A
    • A. H. Inmaculada Concepción
    • A. H. Señor de Muruhuay
    • Asoc. Hijos de Amauta Zona A
    • Hora: 1 a. m. - 11 p. m.
    • Coop. Manylsa Ltda. 476

    San Martín de Porres

    • Hora: 12 p. m. - 8 p. m.
    • Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal
    • Asoc. Prop. Viv. El Naranjal
    • Asoc. Viv. Inmaculada Concepción
    • Asoc. Viv. Predio San Sebastián
    • Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa
    • Asoc. Viv. Señor del Santuario
    • Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa
    • A. H. 3 de Mayo
    • Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa
    • APV Los Alcanfores de Naranjal
    • APV Cabo Juan Linares Rojas
    • APV Las Orquídeas de Naranjal
    • APV Paraíso del Norte
    • APV El Portal de Naranjal
    • APV El Rosal de Naranjal
    • Asoc. Prop. Pro Vista Hermosa
    • Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal
    • Asoc. San Juan Bautista
    • Coop. Bata Callao
    • Coop. COPSA
    • Coop. Viv. Centro Minero Perú
    • Coop. El Naranjal
    • Coop. Viv. Policía Nacional
    • PV Los Álamos IV et.
    • Prog. Viv. Alejandría
    • Prog. Viv. Aruba
    • PV California
    • PV Capullana
    • Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et.
    • PV El Álamo I y II et.
    • PV El Remanso de Naranjal
    • Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et.
    • PV Los Álamos del Norte
    • Prog. Viv. Los Álamos II et.
    • PV Lucerito de Naranjal
    • Prog. Viv. Los Manizales
    • Prog. Viv. Sta. María de Naranjal
    Recomendaciones durante la suspensión del servicio

    • Guarda suficiente agua en envases limpios para cubrir necesidades básicas como hidratación, higiene y preparación de alimentos durante el lapso del corte.
    • Conserva una reserva adicional para actividades esenciales como el lavado de manos, aseo personal y limpieza del hogar.
    • Procura llenar cisternas, tanques y otros depósitos antes de que comience la interrupción.
    • Administra el consumo de manera moderada, destinándolo solo a lo indispensable para que las reservas duren hasta la reposición del servicio.
    • Verifica que todos los grifos queden cerrados después de almacenar agua para evitar fugas cuando el suministro regrese.
    • Mantén tapados todos los contenedores para evitar la aparición de insectos como mosquitos.
    • Evita actividades de alto consumo de agua, como lavar ropa o regar jardines, mientras dure el corte programado.
    • Considera adquirir agua embotellada si en tu hogar viven personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con problemas de salud.
    • Aprovecha el tiempo previo para limpiar tanques y depósitos, asegurando que el agua almacenada se mantenga en buen estado.
    • Mantente al tanto de los avisos de Sedapal sobre el avance de los trabajos y la hora prevista de restablecimiento del servicio.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora.

