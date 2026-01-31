Sedapal anticipa corte de agua este 2 de febrero por más de 9 horas: horarios y lista de zonas afectadasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó que este lunes 2 de febrero realizará un corte programado del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión, que alcanzará tanto a viviendas como a comercios, forma parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la red de distribución.
Las labores se concentrarán en zonas de Ate y San Martín de Porres, con intervenciones técnicas destinadas a mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más seguro y continuo.
Corte de agua para este 2 de febrero en Lima Metropolitana
Ate
- Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
- A. H. El Amauta zona A
- A. H. Inmaculada Concepción
- A. H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Hijos de Amauta Zona A
- Hora: 1 a. m. - 11 p. m.
- Coop. Manylsa Ltda. 476
San Martín de Porres
- Hora: 12 p. m. - 8 p. m.
- Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal
- Asoc. Prop. Viv. El Naranjal
- Asoc. Viv. Inmaculada Concepción
- Asoc. Viv. Predio San Sebastián
- Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa
- Asoc. Viv. Señor del Santuario
- Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa
- A. H. 3 de Mayo
- Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa
- APV Los Alcanfores de Naranjal
- APV Cabo Juan Linares Rojas
- APV Las Orquídeas de Naranjal
- APV Paraíso del Norte
- APV El Portal de Naranjal
- APV El Rosal de Naranjal
- Asoc. Prop. Pro Vista Hermosa
- Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal
- Asoc. San Juan Bautista
- Coop. Bata Callao
- Coop. COPSA
- Coop. Viv. Centro Minero Perú
- Coop. El Naranjal
- Coop. Viv. Policía Nacional
- PV Los Álamos IV et.
- Prog. Viv. Alejandría
- Prog. Viv. Aruba
- PV California
- PV Capullana
- Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et.
- PV El Álamo I y II et.
- PV El Remanso de Naranjal
- Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et.
- PV Los Álamos del Norte
- Prog. Viv. Los Álamos II et.
- PV Lucerito de Naranjal
- Prog. Viv. Los Manizales
- Prog. Viv. Sta. María de Naranjal
Recomendaciones durante la suspensión del servicio
- Guarda suficiente agua en envases limpios para cubrir necesidades básicas como hidratación, higiene y preparación de alimentos durante el lapso del corte.
- Conserva una reserva adicional para actividades esenciales como el lavado de manos, aseo personal y limpieza del hogar.
- Procura llenar cisternas, tanques y otros depósitos antes de que comience la interrupción.
- Administra el consumo de manera moderada, destinándolo solo a lo indispensable para que las reservas duren hasta la reposición del servicio.
- Verifica que todos los grifos queden cerrados después de almacenar agua para evitar fugas cuando el suministro regrese.
- Mantén tapados todos los contenedores para evitar la aparición de insectos como mosquitos.
- Evita actividades de alto consumo de agua, como lavar ropa o regar jardines, mientras dure el corte programado.
- Considera adquirir agua embotellada si en tu hogar viven personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con problemas de salud.
- Aprovecha el tiempo previo para limpiar tanques y depósitos, asegurando que el agua almacenada se mantenga en buen estado.
- Mantente al tanto de los avisos de Sedapal sobre el avance de los trabajos y la hora prevista de restablecimiento del servicio.