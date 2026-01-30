La compañía recomendó a los usuarios tomar precauciones con anticipación para reducir el impacto durante las horas en que no habrá suministro del servicio eléctrico.

Diversas localidades del país enfrentarán interrupciones del servicio eléctrico de larga duración durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero. La suspensión, que podría extenderse hasta por 11 horas, impactará a hogares y negocios, especialmente a quienes realizan teletrabajo o dependen de equipos eléctricos para sus actividades diarias. Revista en esta nota si tu distrito se verá afectado.

Revisa las zonas afectadas por los cortes programados este 31 de enero y 1 de febrero

Según el más reciente comunicado de Hidrandina, empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, estas interrupciones responden a trabajos técnicos previamente programados. Entre las labores previstas se encuentran el mantenimiento preventivo, el reforzamiento de la infraestructura del sistema eléctrico y la reubicación de subestaciones de distribución.

A través de su plataforma oficial, la compañía recomendó a los usuarios tomar precauciones con anticipación para reducir el impacto durante las horas en que no habrá suministro. De acuerdo con el cronograma, la región que se verá afectada en ambas fechas será La Libertad.

Corte de luz en La Libertad este 31 de enero

Para el sábado 31 de enero, Hidrandina informó que el servicio será interrumpido en los siguientes sectores:

Distrito de Chepén, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Zonas afectadas: Mariscal Mar, Puente Mayta, La Morana Alta, La Morana Baja, La Calera Alta, La Calera Baja, Chafan, San Mateo, Huabal, Polvorín y anexos.

Zonas sin servicio eléctrico el 1 de febrero

En tanto, el domingo 1 de febrero, el corte se realizará en distintos puntos de la ciudad de Trujillo y áreas aledañas, bajo el siguiente detalle:

Trujillo: Cercado de Trujillo y sectores como Ayacucho, Bolívar, Estete, Colón, avenida España, Junín, Grau, Bolognesi, Almagro, Ugarte, Independencia, Pizarro, San Martín, Zepita, pasaje Santa Rosa, Gamarra, así como urbanizaciones y barrios como Torres Araujo, San Andrés (I y II etapa), Monserrate III etapa, Santa María I-II, Chicago, El Recreo I etapa, El Sol, San Vicente, Huerta Grande, Palermo, El Molino, La Intendencia, Las Flores, Andrés Razuri, La Merced I etapa, La Noria, San Nicolás, Covicip, El Bosque, Santa Edelmira, San Judas Tadeo, Aranjuez, Santo Dominguito, California, Las Malvinas, Los Rosales de San Andrés, Juan Pablo II, Los Laureles, San Andrés V, ex fundo Larrea, entre otros.

Horario del corte: desde las 5:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.