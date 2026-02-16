Wapa.pe
Feriado de Semana Santa 2026: estas son las fechas exactas de los próximos días libres

¿Habrá paro de transportistas este 17 de febrero? Esto es lo que ha decidido el gremio en Lima

Las compañías evalúan las medidas que podrían adoptar y, al mismo tiempo, reclaman garantías de seguridad frente a la violencia que golpea a conductores y pasajeros debido al aumento de las extorsiones.

    La posibilidad de un paro del transporte en Lima tomó fuerza en las últimas horas, luego de una jornada marcada por protestas de distintas empresas del rubro. No obstante, frente a la consulta que circula entre los pasajeros, la postura oficial es precisa: mañana, martes 17 de febrero, no se ha convocado a una paralización general del sector.

    De acuerdo con información obtenida por el medio periodístico Infobae, los gremios continúan evaluando la opción de una nueva medida de fuerza, aunque por ahora no existe una fecha definida.

    ¿Hay paro de transportistas este 17 de febrero?

    Este lunes 16 de febrero, varias compañías de transporte público de Lima y Callao optaron por suspender sus servicios como muestra de respaldo al grupo empresarial El Rápido, luego del asesinato de uno de sus conductores ocurrido el último fin de semana en San Martín de Porres.

    La decisión contó con el apoyo de empresas como Santa Cruz, Huáscar, Etupsa y La 50, además de ET Guadulfo Silva y ET Pesquero.

    A través de un comunicado difundido en redes sociales, La 50 señaló: “Hoy 16 de febrero no vamos a realizar servicio por solidaridad con la medida de protesta convocada por el grupo empresarial El Rápido, ET Guadulfo Silva y la ET Pesquero, por los recientes asesinatos a sus conductores que no debe quedar impune e invocamos a las autoridades a poner sus buenos oficios para un mayor despliegue de seguridad en los puntos críticos de nuestra ciudad de Lima y Callao en beneficio de toda la población”.

    Otras empresas, como Salamanca Parral S.A. y San Sebastián, replicaron la paralización en respaldo al reclamo de mayor seguridad para conductores y pasajeros. A su vez, ETUPSA 73 se sumó “como un acto de unidad y respeto y exigencia de justicia”, mientras que Huáscar S.A. indicó que mantendrá la suspensión “hasta que existan garantías mínimas que nos permitan trabajar con tranquilidad”.

    Movilizaciones y protestas

    Durante la mañana del 16 de febrero, conductores de la empresa El Rápido se movilizaron con sus unidades hacia el Centro de Lima para expresar su rechazo frente al clima de inseguridad.

    La manifestación fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú en el óvalo Habich, donde se restringió parcialmente el tránsito y se aplicaron multas por presuntas infracciones. Al menos un bus fue trasladado al depósito municipal, lo que generó malestar entre los participantes.

    “Es injusto. Nos matan, nos acribillan, y es injusto lo que están haciendo. Estamos declarando nuestro derecho, somos trabajadores y no delincuentes”, declaró uno de los transportistas a RPP.

    Contexto de violencia

    La protesta se originó tras el asesinato de Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, chofer de la empresa JC Bus, integrante del grupo El Rápido. La noche del sábado, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad en la avenida Los Próceres, en San Martín de Porres, y abrieron fuego contra el conductor mientras trasladaba pasajeros. El crimen, que tuvo como víctima a un ciudadano de nacionalidad venezolana, se suma a otros ataques registrados contra el gremio en los últimos meses.

