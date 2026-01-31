La Sunat realiza la devolución de forma automática, depositando el monto directamente en la cuenta bancaria del contribuyente, sin que se requiera solicitud adicional.

Durante el 2026, los trabajadores formales continuarán contando con la opción de acceder a la devolución de una parte del Impuesto a la Renta gracias al mecanismo que aplica la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Este beneficio se activa a partir de la correcta declaración de determinados gastos personales realizados a lo largo del año.

Sunat permitirá a trabajadores recuperar parte de sus impuestos por gastos personales en 2026

De acuerdo con el especialista en finanzas Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School, este derecho está vigente desde hace varios años e incluye tanto a trabajadores en planilla como a independientes que emiten recibos por honorarios.

“Desde 2017, todos los trabajadores formales dependientes (planilla, 5ta categoría) e independientes (recibos por honorarios, 4ta categoría) pueden acceder a la devolución (parcial o total) del Impuesto a la Renta que pagaron, siempre que sustenten correctamente algunos gastos personales”, explica.

Para el 2026, la normativa contempla un límite máximo de deducción equivalente a 3 UIT, monto que asciende a S/ 16.500. Con este tope, los contribuyentes podrían recibir una devolución de hasta S/ 4.950, cifra que variará según el nivel de ingresos mensuales y el tipo de gastos declarados.

Entre los consumos que pueden ser utilizados para sustentar la devolución figuran el 30% del pago por alquiler formal de vivienda, el 30% de los recibos por honorarios emitidos por médicos y odontólogos independientes, así como el mismo porcentaje por otros servicios profesionales. También se considera el 100% del aporte a EsSalud por trabajadores del hogar y el 15% del gasto realizado en restaurantes, hoteles, bares y establecimientos similares.

¿Cuál es el tope de dinero que puede devolverte la Sunat?

La Sunat ha fijado en S/ 4.950 el límite máximo que un trabajador puede recibir como devolución del Impuesto a la Renta correspondiente a este año. Sobre este punto, el especialista Jorge Carrillo Acosta advierte que suele haber malos entendidos respecto al beneficio.

“Existe mucha confusión sobre este tema, ya que se cree que los gastos personales que se sustenten serán devueltos por Sunat, lo cual no es correcto. No se trata de un reembolso de gastos, sino una devolución de impuestos sobre la base de los gastos sustentados”, precisa.

El importe final que recibe cada contribuyente no es igual para todos. Este se calcula en función de los ingresos mensuales y del total de gastos personales debidamente sustentados ante la Sunat. Para una mejor comprensión, el experto comparte algunos escenarios referenciales:

Un trabajador con sueldo mensual de S/ 4.000 en planilla que declare gastos personales por S/ 16.500 durante el 2026 (límite de 3 UIT) podría recibir una devolución aproximada de S/ 1.320.

En el caso de un trabajador con ingresos de S/ 8.000 mensuales y el mismo monto de gastos sustentados, la devolución estimada ascendería a S/ 2.310.

Si el ingreso mensual es de S/ 12.000 y se sustenta el tope permitido de gastos, el monto a devolver sería de alrededor de S/ 2.805.

Para el 2026, el incremento de la UIT ha permitido que la devolución máxima del Impuesto a la Renta del trabajo, tanto de cuarta como de quinta categoría, alcance los S/ 4.950. No obstante, este monto solo podrá ser obtenido por quienes acrediten gastos personales por el máximo de 3 UIT (S/ 16.500) y cuenten con un ingreso mensual promedio en planilla no menor a S/ 21.610.

La Sunat realiza el depósito sin que el contribuyente lo solicite

El proceso de devolución se ejecuta de manera automática, ya que la Sunat deposita el dinero directamente en la cuenta bancaria del contribuyente. Por este motivo, no es necesario presentar una solicitud adicional. Lo único indispensable es tener registrado correctamente el Código de Cuenta Interbancario (CCI) en la plataforma de la entidad.

Sitio web de la Sunat para consultar devolución de oficio

Para registrar o verificar el CCI, el contribuyente debe seguir estos pasos: