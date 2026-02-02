Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, lunes 2 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Sedapal ha programado un corte de agua en Lima Metropolitana este martes 3 y miércoles 4, afectando viviendas y comercios de varios distritos.

    Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado
    Sedapal anuncia corte de agua este 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado | Composición Wapa
    Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un corte programado de agua potable en Lima Metropolitana este martes 3 y miércoles 4 de febrero, que afectará viviendas y comercios durante varias horas. La suspensión temporal se realizará por labores de mantenimiento y mejora del sistema de abastecimiento, buscando optimizar la red de distribución.

    Entre los trabajos se incluyen la limpieza de reservorios y el mantenimiento en empalmes, lo que podría generar interrupciones de hasta 12 horas en algunas zonas de cinco distritos. Se recomienda a los usuarios almacenar agua potable y estar atentos a los horarios del corte.

    Corte de agua este martes 3 de febrero: zonas y horarios

    Ate

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Áreas afectadas: (Sector 176) A.H. El Amauta zona b, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Señor de la Justicia, Asoc. Los Jardines de Noé, Asoc. El Paraíso del Amauta. (Sector 165) Urb. Santa Rosa II, Asoc. Bello Horizonte, Asoc. Cangara, Asoc. Civil Rabindranath Tagore, Asoc. 2 de Febrero. Asoc. Olivar de Vitarte, Asoc.Los Olivos, Asoc. Povenir de Vitarte, Asoc. Primavera de Ate, Asoc. Porfesista, Asoc. San Juan Bautista, Urb. Barbadillo, Urb. Ceres, Urb. Ceres 2da etapa, Urb. Santa Inés 2da etapa. Urb. Villa Vitarle
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: 01:00 p.m.
    • Fecha y hora de restablecimiento del servicio: 11:50 p.m.

    Corte de agua este miércoles 4 de febrero: zonas y horarios

    Ate

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Sector/Subsector: Sector 165
    • Áreas afectadas: Urb. Santa Rosita I, II y III, Asoc. Santa Martha, Urb. La Alameda de Riviera, Asoc. El Rosal, Asoc. Las Gardenias I - III, Asoc. 1 de Mayo, Urb. San Elvira, Asoc. El Acuario, Urb. El Sol, Urb. Las Flores, Asoc. San Felipe, Asoc. La Riviera, Asoc. Santa Mercedes, Asoc. San José, Asoc. Las Malvinas, Asoc. Brisas del Mantaro I - II.
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: 01:00 p.m.
    • Fecha y hora de restablecimiento del servicio: 11:50 p.m.
    Los Olivos

    • Motivo: Limpieza de reservorio
    • Sector/Subsector: Sector 86
    • Áreas afectadas: Urb. La Floresta de Pro, A.H. Los Olivos de Pro sector C, Asoc. Los Angeles de San Diego, II etapa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado I, Asoc. Viv. Rinconada de Pro, Urb. Las Casuarinas de San Diego, Urb. Pro 7mo sector, Urb. San Diego 1ra y 2da etapa VIPOL, Urb. San Diego 1ra etapa, Urb. Santísima Cruz de San Diego.
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: 12:00 m.
    • Fecha y hora de restablecimiento del servicio: 08:50 p.m.

    San Miguel

    • Motivo: Empalme de tubería
    • Sector/Subsector: Sector 46
    • Áreas afectadas: Urb. Santa Eulalia. Cuadrante: Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Jr. San Martín, Av. Lima, Jr. Bolognesi, Jr. Cuzco, Jr. Ramón Castilla.
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: 10:00 p.m.
    • Fecha y hora de restablecimiento del servicio: 10:00 p.m.
    • Motivo: Trabajos de empalme
    • Sector/Subsector: Sector 46
    • Áreas afectadas: Urb. Paulo VI, Urb. San Miguelito, Urb. Santa Eulalia, Urb. Udima, Urb. Yamillé. Cuadrante: Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Jr. San Martín, Av. Lima, Jr. Bolognesi, Jr. Cuzco, Jr. Ramón Castilla. A.H. Las Palmeras, C.H. Julio C. Tello, C.R. Lima, Urb. Huertización de San Miguel, Urb. Huertización Fundo San Miguel, Urb. Libertad, Urb. Pando 4ta, 5ta y 7ma etapa.
    • Fecha y hora de inicio de la interrupción: 10:00 p.m.
    • Fecha y hora de restablecimiento del servicio: 10:00 p.m.
    Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

