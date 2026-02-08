La ANMAT prohibió un perfume por representar un riesgo para la salud: no cuenta con registro sanitario y se reportaron casos de dermatitis.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la suspensión inmediata del uso y la venta de un conocido perfume por representar un serio riesgo para la salud.

Según la Disposición 99/2026, los insumos no cumplen con las normas sanitarias vigentes y, al consultar la base de datos de ANMAT, “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios coincidan con los consignados en los rótulos”.

La ANMAT prohibió el uso y la comercialización del perfume “Perfumes de Autor/Perfumes Artesanales” marca ZENTIDOS, al no contar con inscripción sanitaria, lo que los hace ilegales. Por ello, el organismo ordenó la suspensión de todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos, hasta que se regularicen.

Además, la medida se tomó por otros dos motivos: se reportaron casos de dermatitis tras su uso y los productos fueron vendidos en un local comercial de Tigre, provincia de Buenos Aires. La ANMAT enfatizó que estos perfumes representan un riesgo para la salud de la población y reiteró que no se deben utilizar hasta que cumplan con las normas sanitarias vigentes.

