Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Autoridad ordenó la prohibición inmediata de un perfume por posibles riesgos para la salud: conoce cuál es

La ANMAT prohibió un perfume por representar un riesgo para la salud: no cuenta con registro sanitario y se reportaron casos de dermatitis.

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la suspensión inmediata del uso y la venta de un conocido perfume por representar un serio riesgo para la salud.

    Según la Disposición 99/2026, los insumos no cumplen con las normas sanitarias vigentes y, al consultar la base de datos de ANMAT, “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios coincidan con los consignados en los rótulos”.

    ANMAT prohíbe perfumes ZENTIDOS por riesgo de dermatitis y sin registro sanitario

    La ANMAT prohibió el uso y la comercialización del perfume “Perfumes de Autor/Perfumes Artesanales” marca ZENTIDOS, al no contar con inscripción sanitaria, lo que los hace ilegales. Por ello, el organismo ordenó la suspensión de todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos, hasta que se regularicen.

    Además, la medida se tomó por otros dos motivos: se reportaron casos de dermatitis tras su uso y los productos fueron vendidos en un local comercial de Tigre, provincia de Buenos Aires. La ANMAT enfatizó que estos perfumes representan un riesgo para la salud de la población y reiteró que no se deben utilizar hasta que cumplan con las normas sanitarias vigentes.

    ANMAT prohíbe perfumes ilegales por riesgo para la salud

    La ANMAT ordenó la prohibición del uso, venta y publicidad de los perfumes mencionados, al representar un riesgo para la salud. Al no contar con inscripción sanitaria, estos productos cosméticos se consideran ilegítimos, y los reportes de reacciones adversas refuerzan el peligro para los consumidores.

    ¿Qué hacer si tengo el producto prohibido por ANMAT en casa?

    En caso de tener alguno de los productos cosméticos mencionados, la ANMAT recomienda:

    • Suspender de inmediato su uso.
    • No comercializar ni distribuir el producto.
    • Contactar a ANMAT para reportar su tenencia o detectar su venta irregular.
    Autoridad ordenó la prohibición inmediata de un perfume por posibles riesgos para la salud: conoce cuál es
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

