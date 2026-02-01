Wapa.pe
Minsa emite alerta epidemiológica por alto riesgo de transmisión de sarampión y polio: conoce medidas preventivas

Minsa declara alerta epidemiológica por alto riesgo de sarampión y polio y refuerza medidas preventivas en centros de salud del país.

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió la Alerta Epidemiológica AE - CDC n.° 002-2026. Esta medida busca reforzar la vigilancia, la vacunación y el diagnóstico oportuno ante el alto riesgo de importación y transmisión de sarampión y polio en el país, garantizando acciones preventivas y protegiendo la salud de la población en todo el territorio nacional.

    Minsa refuerza medidas de vigilancia y prevención de enfermedades

    Mediante un comunicado, el Minsa señaló que la alerta está dirigida a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress), públicas y privadas, incluyendo direcciones y gerencias regionales, Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el sector privado.

    Las acciones contemplan activar equipos de vigilancia y respuesta rápida, notificar casos sospechosos en menos de 24 horas y reforzar la vacunación contra sarampión y polio. Además, se capacitará al personal en identificación de casos, monitoreo de laboratorios y organización de servicios, junto con campañas de promoción de la salud que enfatizan vacunación, síntomas de alerta y atención temprana en centros de salud.

    Identificación de síntomas

    El Ministerio de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a personas no vacunadas, sobre todo niños, y se presenta con fiebre alta, ojos rojos, tos, secreción nasal y erupciones en la piel.

    En cuanto a la poliomielitis, también conocida como parálisis infantil, afecta principalmente a menores de cinco años y puede causar fiebre leve, dificultad para caminar o mantenerse de pie, pérdida de apetito, malestar general, dolor de garganta, muscular o abdominal, vómitos y rigidez en cuello y espalda.

    El Minsa hizo un llamado a los padres para acudir al centro de salud más cercano con sus hijos y comenzar gratuitamente el proceso de vacunación.

