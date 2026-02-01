Volcán Misti genera alerta en Arequipa por descenso de lodo volcánico: IGP pide a la población manterse alejadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Durante la tarde de este viernes 31 de enero, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la presencia de un lahar en el volcán Misti, ubicado en la región Arequipa. El fenómeno fue registrado a las 5:47 p.m. y corresponde a un flujo frío compuesto por agua, ceniza volcánica, sedimentos y fragmentos de roca.
IGP detecta flujo de lodo volcánico en el Misti y emite reporte oficial
De acuerdo con la entidad científica, el desplazamiento del material se produjo por el flanco suroeste del volcán, específicamente a través de la quebrada Huarangal, situada en el sector de Los Incas. El flujo continúa avanzando siguiendo el cauce natural en dirección al río Chili.
“El IGP informa: descenso de lahar (flujo de lodo volcánico) por el sector suroeste del volcán Misti, en dirección al río Chili”, señaló el organismo en su comunicado.
Frente a este escenario, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse a la quebrada Huarangal–Los Incas ni transitar por puentes o badenes ubicados en el área, con el objetivo de reducir el riesgo de incidentes. El mensaje también incluyó un llamado a respetar las restricciones preventivas establecidas en la zona afectada.
“El llamado es a no transitar por la quebrada ni por las estructuras que la atraviesan”, precisaron, además de recomendar seguir las orientaciones de Defensa Civil y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Asimismo, se solicitó a las autoridades locales evaluar posibles impactos del lahar en sectores cercanos donde existen viviendas, servicios básicos e infraestructura.
COEN advierte posibles daños y llama a estar preparados
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN–INDECI) emitió una alerta preventiva al indicar que el flujo de lodo volcánico podría ocasionar daños en viviendas, áreas de cultivo y vías de comunicación ubicadas a lo largo de su posible recorrido.
Ante esta situación, se recomendó a la ciudadanía mantenerse alejada de las torrenteras, identificar con anticipación zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de encuentro. Además, las autoridades insistieron en la importancia de contar con una Mochila para Emergencias como medida de preparación ante cualquier eventualidad.