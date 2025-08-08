URGENTE | Posible erupción del volcán Misti pone en peligro a más de 1 millón de personas advirtió el IGP

Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Si ocurriera una erupción similar a la registrada hace 2050 años, las cenizas llegarían incluso a áreas distantes de Arequipa, como Cerro Colorado y Uchumayo.

    Los habitantes de la región Arequipa podrían estar en riesgo ante una posible erupción del volcán Misti, según advirtió el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera. Este histórico e imponente volcán, símbolo de la Ciudad Blanca, permanece activo y registra movimientos sísmicos constantes en su interior, situación que ha encendido las alertas por el peligro que representa.

    Tavera precisó que, aunque el Misti no muestra señales de una actividad eruptiva inminente, los sismos internos evidencian que sigue activo. “Todavía no se detecta la actividad necesaria como para elevar el nivel de alerta a naranja, correspondiente a una fase eruptiva inminente”, indicó, descartando por el momento un escenario catastrófico.

    El monitoreo permanente del IGP confirma la presencia de actividad sísmica sostenida, lo que hace imprescindible mantener la vigilancia. Para Tavera, es clave que la población conozca los riesgos y que las autoridades locales refuercen sus planes de preparación.

    Más de un millón de personas en riesgo

    Uno de los aspectos más preocupantes es la gran cantidad de población asentada en las cercanías del Misti, lo que podría poner en peligro miles de vidas en caso de una erupción.

    “Si Arequipa tiene más de un millón de habitantes, evidentemente hay más de un millón de personas que están expuestas”, advirtió el titular del IGP. Aunque el volcán no está en erupción, el verdadero riesgo radica en la cantidad de personas que podrían verse afectadas si este escenario llegara a concretarse.

    El especialista detalló que, si ocurriera una erupción similar a la última —registrada hace unos 2050 años—, las cenizas podrían llegar hasta distritos como Uchumayo, Yura, Cerro Colorado y Hunter, todos con gran densidad de viviendas, instituciones educativas, centros de salud y servicios básicos.

    Última erupción del Misti

    Considerado uno de los volcanes más emblemáticos y peligrosos del país por su proximidad a zonas urbanas, el Misti tuvo su última gran erupción hace más de dos milenios, según estudios geológicos. Desde entonces, ha permanecido en reposo, pero con actividad sísmica moderada monitoreada durante décadas.

    Tavera subrayó que, a diferencia de otros volcanes más lejanos, el Misti constituye una amenaza directa para la ciudad de Arequipa, lo que hace urgente reforzar los sistemas de prevención y respuesta ante desastres.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

