¿Podrás “salir” pronto de Infocorp ? Gracias a una nueva ley, las calificaciones crediticias en esta central de riesgo se actualizarán en un plazo más corto.

Adiós a las largas esperas. Si ya estás al día con tus pagos, no será necesario aguardar demasiado para mejorar tu situación en Infocorp. Como es sabido, tanto en esta como en otras centrales de riesgo, el tiempo para actualizar una calificación crediticia podía extenderse por varios meses.

Con la implementación de la nueva denominada Ley Infocorp, los usuarios que hayan cumplido con pagar sus deudas no tendrán que esperar tanto para que su reporte se actualice y aparezcan con una calificación positiva nuevamente.

Cabe resaltar que esta norma comenzará a regir desde este viernes 8 de agosto. A partir de entonces, quienes hayan cancelado por completo sus obligaciones solo deberán esperar un máximo de siete días para que su situación cambie en las centrales de riesgo. Es decir, para el viernes 15 de agosto, muchos deudores ya podrían haber salido de Infocorp, lo que significa que dejarán de figurar con una calificación negativa.

Salida más rápida de Infocorp para deudores

La resolución S.B.S. N° 02531-2025, como se conoce, aprobó los “lineamientos para la rectificación y regularización de información en la central de riesgos a través del reporte de rectificaciones y regularizaciones del reporte crediticio de deudores - RRCD y comunicación a la Superintendencia”.

Esta normativa establece los tiempos para dos procedimientos principales: las rectificaciones y las regularizaciones de deudas vencidas. En el caso de las primeras, “las rectificaciones incluyen a las rectificaciones ordinarias y a las correcciones de la información por reclamos por operaciones no reconocidas que sean declarados procedentes por parte de la empresa”.

En otras palabras, si una deuda fue originada por un error o por operaciones no reconocidas, las instituciones financieras dispondrán de cinco días para notificar la corrección. La segunda modalidad está dirigida a los usuarios que han saldado sus deudas de forma regular.

“Para ambas modalidades, se permite solicitar la actualización de información a través del Reporte de Rectificaciones y Regularizaciones del Reporte Crediticio de Deudores (en adelante, RRCD)”, y en ambos casos, la Superintendencia dará a conocer las solicitudes aceptadas mediante el Reporte Consolidado de Rectificaciones y Regularizaciones del RCD, accesible en el Portal del Supervisado, el cual complementa y actualiza la información registrada en la Central de Riesgos a efectos de la evaluación crediticia del cliente o usuario”.

Gracias a la nueva ley, podrás salir de Infocorp en solo siete días

En lo que respecta a la “rectificación y comunicación de errores en el RCD a la Superintendencia – Errores individuales detectados en la atención de reclamos", la empresa que acepte un reclamo presentado por un usuario sobre la información del RCD, tendrá un plazo de siete días hábiles para “corregir su base de datos cuando los errores estén referidos a tipo de crédito, código de cuenta contable, saldo, clasificación del deudor o número de días de mora o cualquier otro distinto”.