ES OFICIAL | Confirman el 13 de agosto como feriado para esta zona: Conoce si serás beneficiado

Además del 6 y el 30 de agosto , los ciudadanos de esta región del Perú contarán con un tercer día no laborable , según lo dispuesto en una ordenanza emitida por el gobierno regional.

Los feriados y días no laborables permiten a los trabajadores peruanos disfrutar de momentos de descanso, por lo que siempre existe un interés por conocer cuándo ocurrirán estos beneficios.

En ese sentido, además del 6 de agosto, que es un feriado nacional, el 13 de agosto también será considerado “feriado no laborable”, aunque esta medida aplica únicamente en una región específica del país.

El miércoles 13 de agosto brindará un día de descanso exclusivo para los empleados públicos en la región Loreto, como parte de una medida regional que busca conmemorar hechos importantes para dicha zona. Tal como señala El Peruano, esta jornada no laborable se sustenta en la Ordenanza Regional Nº 010-2012-GRL-CR, la cual establece esta fecha para celebrar la certificación del río Amazonas como una de las Maravillas Naturales del Mundo, reconocimiento otorgado por la Fundación New 7 Wonders en el año 2012.

Esta normativa, vigente desde hace más de diez años, aclara que este feriado regional aplica únicamente en Loreto, sin extenderse al resto del país. Según la ordenanza, la suspensión de actividades corresponde principalmente al sector público. En el caso del sector privado, el disfrute del día dependerá de un acuerdo entre las partes, debiendo establecer un mecanismo para recuperar las horas no trabajadas.

¿El 7 y 8 de agosto son feriados?

Ante la cercanía del feriado del 6 de agosto, muchos ciudadanos se han cuestionado si el Gobierno central decretaría más días libres el 7 y 8 de agosto para fomentar el turismo interno.

No obstante, el Decreto Supremo Nº 042-2025-PCM, difundido en el diario oficial El Peruano, aclara que “no existe ninguna disposición vigente que declare el jueves 7 ni el viernes 8 de agosto como días no laborables”. Esta norma regula de manera oficial los días de descanso nacionales del 2025 y, conforme al documento, “no contempla fechas adicionales en la semana del 6 de agosto”.

¿Cuáles son los días feriados nacionales que le quedan al 2025?