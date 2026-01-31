Los jubilados de la ONP pueden optar por este beneficio para completar años de aporte y acceder a una pensión mensual. Esta alternativa permite financiar los años faltantes.

Los jubilados de la ONP tendrán esta opción | Composición: Wapa Andina - Freepik

Los jubilados de la ONP tendrán esta opción | Composición: Wapa Andina - Freepik

Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán optar por un beneficio para poder cobrar una pensión, en caso le falten aportes para alcanzarla (mínimo 10 años). ¿Cuál es esta alternativa y cómo funciona? Te contamos los detalles en esta nota.

¿Cómo los jubilados de la ONP pueden cobrar pensión sin alcanzar los años de aporte?

A través de la opción de préstamo previsional, los jubilados de la ONP podrán completar los años de aporte que necesitan y empezar a cobrar su pensión. Esta alternativa descuenta los aportes que aún no tienen del pago mensual de la pensión. Esto variará de acuerdo a la edad del afiliado y el número de aportes que tenga por completar.

Así, quienes cuentan con nueve años de aportes pueden financiar el año restante y llegar a los 10 requeridos, lo que les permite acceder a una pensión mensual de 300 soles. En tanto, los asegurados que registran 13 años de contribuciones ya tienen garantizado el pago de 300 soles; no obstante, si desean elevar ese monto a 400 soles, correspondiente a 15 años de aportes, pueden cubrir los dos años faltantes mediante este mecanismo de préstamo.

De igual forma, los afiliados con 17 años de aportes aseguran una pensión de 400 soles, pero también tienen la opción de alcanzar el tope máximo. Para lograr una pensión de 600 soles, la ONP les permite solicitar el préstamo previsional con el fin de completar los tres años necesarios y llegar a los 20 años de contribuciones.

¿Cómo solicitar el préstamo previsional de la ONP?

Los afiliados interesados en acceder al préstamo previsional pueden iniciar el trámite de manera online ingresando a la plataforma de la ONP. Una vez realizada la solicitud, la ONP brinda orientación personalizada mediante sus asesores, quienes acompañan al solicitante durante el proceso para ayudarlo a evaluar las alternativas disponibles y elegir la opción más conveniente según su situación.

ONP 2026: cronograma de pagos de febrero tras el aumento de pensiones

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que aproximadamente 237 mil pensionistas por jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) comenzarán a recibir, desde febrero de 2026, el reajuste que eleva el monto máximo de la pensión hasta S/ 1,000. Este incremento, autorizado por el Poder Ejecutivo, se verá reflejado en el próximo depósito mensual.

La entidad explicó que el ajuste no se aplicó en enero debido a que la planilla de pagos ya había sido cerrada, motivo por el cual el nuevo monto entrará en vigencia a partir de febrero. El desembolso se realizará siguiendo el cronograma oficial, organizado según la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Con el objetivo de asegurar un pago ordenado, la ONP estableció el siguiente calendario:

A – C: 6 de febrero

D – L: 9 de febrero

M – Q: 10 de febrero

R – Z: 11 de febrero