ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

ES OFICIAL | Pensiones de jubilados de este régimen subirán a partir de enero de 2026

El MEF aprobó un aumento de 100 soles para pensiones de jubilación e invalidez del SNP menores a 1,000 soles, vigente desde enero de 2026.

    ES OFICIAL | Pensiones de jubilados de este régimen subirán a partir de enero de 2026
    Pensiones de jubilados de este régimen subirán a partir de enero de 2026 | Foto: Freepik
    ES OFICIAL | Pensiones de jubilados de este régimen subirán a partir de enero de 2026

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el incremento del monto de las pensiones de jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que sean inferiores a 1,000 soles, dentro del marco del Decreto Ley 19990.

    Mediante el Decreto Supremo 330-2025-EF, publicado en diciembre pasado en el Diario Oficial El Peruano, se establece que el reajuste de las pensiones de jubilación será de 100 soles desde enero del 2026, aplicable a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con un mínimo de 20 años de aportes.

    wapa.pe

    No obstante, la norma indica que, si previamente se otorgó un incremento de pensión conforme al literal a) de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley 32123), este reajuste cubrirá el diferencial necesario para alcanzar el monto total de 100 soles.

    Decreto Supremo 330-2025-EF
    Decreto Supremo 330-2025-EF

    Cabe recordar que el literal a) de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano establece lo siguiente:

    “a) El monto de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones al que se refiere el Decreto Ley 19990 queda establecido según el siguiente detalle:

    • La pensión mínima de jubilación y de invalidez queda fijada en 600 soles”.

    La norma vigente reajusta los montos de las pensiones del SNP a favor de los pensionistas de jubilación e invalidez con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre del 2025.

    Asimismo, se establecen las siguientes reglas para el reajuste de las pensiones:

    • La ONP tiene la facultad de redondear las pensiones al entero inmediato superior en caso de que el monto incluya céntimos.
    • El reajuste de las pensiones del SNP se aplicará desde el pago correspondiente a enero del 2026 y, de ser necesario, el reintegro se abonará en febrero del 2026.
    • Las pensiones reajustadas no podrán superar el monto máximo mensual que paga la ONP, actualmente establecido en 1,000 soles.
    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Pensiones de jubilados de este régimen subirán a partir de enero de 2026
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

