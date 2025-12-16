Gripe H3N2 ya está en el Perú: Así fue el contagio de los pacientes cero ante su AVANCE

El Ministerio de Salud informó que dos niños fueron diagnosticados en Lima y que ambos ya fueron dados de alta. En tanto, se continúa investigando el origen del contagio, y este hallazgo ratifica una circulación previa detectada por el sistema de vigilancia epidemiológica.

La confirmación de los dos primeros contagios de influenza A (H3N2), subclado K, activó las alertas sanitarias y despertó inquietudes en la ciudadanía sobre cómo se produjo el contagio, cuál es el nivel de riesgo y qué acciones podrían implementarse en las próximas semanas. Desde el Ministerio de Salud (Minsa) se precisó que no se está frente a una pandemia; sin embargo, se admitió que la detección del virus demuestra que esta variante ya se encuentra dentro de la circulación viral identificada por el sistema de vigilancia epidemiológica.

Los casos corresponden a dos menores de edad atendidos en Lima, quienes presentaron una evolución favorable y ya fueron dados de alta. A pesar de ello, la investigación epidemiológica continúa para esclarecer el origen del contagio. Desde el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) se plantea una hipótesis relevante: el virus no habría ingresado recientemente al país, sino que habría estado circulando de forma silenciosa durante varios meses, sin provocar un incremento significativo de cuadros graves.

Pacientes cero de la influenza H3N2: una circulación silenciosa desde agosto

En una conferencia de prensa, César Munayco, director del CDC Perú, señaló que los menores diagnosticados con gripe H3N2 subclado K no registran antecedentes de viaje ni un vínculo epidemiológico claro que permita identificar un caso importado reciente. Este elemento resulta clave para comprender el contexto actual. “Están todavía en investigaciones de cómo se han contagiado, pero lo más probable es que este virus ya esté circulando”, indicó el especialista.

De acuerdo con su explicación, este subclado de influenza fue detectado a nivel internacional desde agosto, con reportes iniciales en países como Estados Unidos y Australia, y posteriormente en más de 32 naciones. En América Latina, Perú y Costa Rica son los primeros países en informar oficialmente su identificación. El hecho de que hayan transcurrido agosto, septiembre y octubre sin un aumento relevante de hospitalizaciones respalda la hipótesis de una circulación de baja intensidad, evidenciada gracias al fortalecimiento de la vigilancia virológica.

El Minsa también subrayó la importancia del factor estacional. Actualmente, el país se encuentra fuera del periodo invernal, etapa en la que históricamente se registra un mayor número de infecciones respiratorias agudas. Esto explica que, pese a la confirmación de casos, el riesgo de una epidemia sea considerado bajo en este momento. No obstante, las autoridades sanitarias ya prevén un posible incremento de contagios durante el próximo invierno, motivo por el cual se vienen reforzando las medidas preventivas desde ahora.

Uso de mascarillas, signos de alarma y vigilancia reforzada: qué recomienda el Minsa

La detección de casos de influenza H3N2 en Lima volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el uso obligatorio de mascarillas, especialmente tras el anuncio de su implementación en determinados espacios en regiones como Junín. Consultado sobre la posibilidad de aplicar esta medida en la capital, el Minsa aclaró que, por ahora, no existe una disposición general para toda la población, aunque sí recomendaciones específicas para ciertos grupos.

“Estamos recomendando el uso de mascarillas principalmente en las personas que tienen un cuadro respiratorio, cualquiera que sea”, explicó Munayco. A ello se suma el refuerzo del uso de mascarillas en los establecimientos de salud y la insistencia en medidas preventivas ya conocidas, pero fundamentales para frenar la transmisión: lavado frecuente de manos, adecuada higiene al toser o estornudar, limpieza de superficies y ventilación de espacios cerrados.

Otro componente clave de la estrategia sanitaria es la difusión de los signos de alarma, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores, considerados poblaciones de riesgo. En el caso de los menores, la presencia de fiebre persistente, dificultad respiratoria, somnolencia o rechazo de alimentos debe motivar una consulta inmediata en un centro de salud. En los adultos mayores, síntomas similares acompañados de decaimiento o falta de apetito también requieren atención médica oportuna.