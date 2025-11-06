Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

URGENTE | Exigen retiro inmediato de un popular medicamento de todas las farmacias del país

La ANMAT advierte que todos los medicamentos deben contar con registro y control oficial. Se insta a verificar la autorización de productos farmacéuticos para prevenir riesgos sanitarios.

    Ordenan el retiro inmediato de un conocido fármaco | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una nueva disposición que ordena el retiro inmediato de un conocido fármaco utilizado para el tratamiento de la diabetes. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial bajo la Disposición 8203/2025, prohíbe su venta y distribución en todo el territorio argentino.

    De acuerdo con la entidad sanitaria, el producto estaba siendo comercializado sin contar con la debida autorización, lo que representa un riesgo potencial para los pacientes que lo consumen.

    ANMAT prohíbe el uso y venta de “TIRZEC® 5” por riesgo sanitario

    El medicamento retirado del mercado es “TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml”, presentado en viales con solución inyectable y jeringas estériles.

    De acuerdo con la disposición oficial, el producto carece de registro sanitario en Argentina y su principio activo, la tirzepatida, no está autorizado para uso ni comercialización dentro del país.

    El fármaco se promocionaba como un tratamiento para adultos con diabetes tipo 2 que no logran controlar la enfermedad mediante dieta y ejercicio. Sin embargo, la ANMAT advirtió que se desconoce su origen, composición y condiciones de elaboración, lo que lo convierte en un riesgo potencial para la salud pública.

    La advertencia de ANMAT sobre el uso de medicamentos sin registro

    La ANMAT recordó que todo medicamento debe contar con registro sanitario y control oficial antes de ser comercializado, con el fin de garantizar su seguridad, eficacia y calidad. En este caso, al tratarse de un producto no autorizado, su uso podría causar efectos adversos graves o no generar los resultados terapéuticos esperados.

    Por esta razón, el organismo dispuso la prohibición total de su venta, distribución y utilización en el territorio nacional, instando a los consumidores a no adquirirlo por ningún medio, especialmente en páginas web o redes sociales donde suele ofrecerse sin respaldo legal.

    Asimismo, la entidad enfatizó la importancia de verificar siempre la autorización de los productos farmacéuticos para evitar riesgos sanitarios asociados a la falsificación o al ingreso ilegal de medicamentos.

    Los usuarios pueden consultar los fármacos habilitados a través del buscador oficial disponible en el sitio web de la ANMAT, donde figuran los registros y laboratorios autorizados para su distribución.

