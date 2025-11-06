INEN alerta por enfermedad silenciosa en hombres cuyo 85% de los casos se trata cuando es demasiado tarde

La mayoría de los hombres acude al médico cuando el cáncer ya se encuentra en una etapa avanzada, lo que disminuye las posibilidades de recuperación.

El cáncer de próstata sigue siendo detectado de manera tardía en el Perú. Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el 85% de los casos atendidos cada año llega en etapas avanzadas, y el 45% presenta metástasis, afectando órganos como huesos, hígado y ganglios, lo que hace que la enfermedad sea incurable.

El doctor Víctor Destéfano Urrutia, director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del INEN, señaló que mitos, estigmas y temores continúan limitando la prevención entre los hombres.

“El INEN recibe entre 800 y 1,000 casos nuevos de cáncer de próstata al año. Un 45% llega con la enfermedad ya diseminada; otro 40% se ha extendido a tejidos o estructuras cercanas y solo el 15% permanece confinado a la próstata, etapa en la que es potencialmente curable”, explicó a la Agencia Andina.

La importancia de la detección temprana

Ese 15% representa casos como el de Jesús Ferrer Bravo (64 años), diagnosticado a tiempo el año pasado. Su cáncer estaba en etapa inicial y únicamente requirió cirugía, sin necesidad de radioterapia ni tratamiento hormonal posterior.

El especialista destacó que su caso demuestra que el despistaje temprano puede salvar vidas y evitar procedimientos más invasivos.

Consecuencias de la detección tardía

Cuando el diagnóstico se realiza tarde, el tratamiento es más agresivo y afecta la calidad de vida del paciente. Además de la cirugía, los hombres deben someterse a radioterapia y a terapia hormonal que inhibe el funcionamiento de los testículos.

“Estamos hablando de suprimir los testículos, ya sea quirúrgicamente o mediante inyecciones que anulan su función”, aclaró Destéfano, reiterando que esto se puede evitar con chequeos anuales desde los 50 años, o desde los 40 si hay antecedentes familiares.

Impacto de la pandemia en la prevención

Antes del COVID-19, el 25% de los casos se detectaban a tiempo, pero tras la pandemia esta cifra cayó al 15%. Para el INEN, es urgente implementar educación preventiva para mejorar esta situación.

En otros países, campañas sostenidas han logrado invertir la pirámide, logrando que la mayoría de los casos se identifiquen de forma temprana. “Eso es lo que buscamos: crear consciencia”, afirmó Destéfano.

El tabú del tacto rectal

Los exámenes preventivos incluyen tacto rectal y prueba de PSA (antígeno prostático específico), pero la vergüenza y el pudor siguen siendo barreras.