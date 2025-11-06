ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 6 de noviembre en varios distritos de Lima

ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 6 de noviembre en varios distritos de LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 6 de noviembre se llevará a cabo un corte temporal del servicio de agua en distintos distritos de Lima Metropolitana, afectando el suministro en zonas específicas.
La entidad indicó los horarios de inicio y culminación de la suspensión, así como las razones técnicas que la motivan. Además, recalcó la relevancia de estas labores programadas, orientadas a mejorar la infraestructura y optimizar la calidad del servicio.
Corte de agua en Villa El Salvador
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas:
Urbanización Alas Peruanas - A.H. Naciones Unidas
Urbanización Los Portales - A.H. Portales
Urbanización Presidencia de la República - A.H. Presidencia
Urbanización Asociación Cristo de Pachacamilla
Urbanización Pachacámac
Urbanización Pachacámac 4ta Etapa - Barrio 2
Urbanización Pachacámac - Barrio 1, Sector I
Interrupción: Jueves 6 de noviembre, desde las 8:00 a.m.
Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.
Corte de agua en Puente Piedra
Motivo: Limpieza de reservorio
Zonas afectadas:
Urbanización Priale, Señor de los Milagros, Asociación de Propietarios Lotes Semi-Rústicos La Ensenada de Chillón, Asociación de Propietarios Lote de Chillón, Villa Chillón Los Robles, Asociación Lotes Semi-Rústicos Chillón, Parque Semi-Rústica Residencial La Ensenada, Santa Rosa, Cristo Rey, Cruz de Chillón, Los Jazmines, La Ensenada de Chillón, Luis Felipe de las Casas, Vista Alegre y Vista Hermosa.
Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 12:00 m.
Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.
Corte de agua en Lima (Cercado)
Motivo: Empalme de tubería
Zonas afectadas:
Antúnez de Mayolo - Urbanización C.H.
Avep - Urbanización 2da Etapa
Urbanización Las Brisas (2da Etapa)
Pando - Urbanización 3ra Etapa
Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 10:00 a.m.
Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.
Corte de agua en Santiago de Surco
Motivo: Limpieza de reservorio
Zona afectada: Urbanización Villa Libertad de Monterrico
Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 5:00 a.m.
Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 11:00 p.m.
Corte de agua en San Borja
Motivo: Empalme de tubería
Zonas afectadas:
Urb. Corpac, Urb. San Borja, Urb. San Borja Norte y Urb. San Borja Sur
Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 12:00 m.
Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 11:00 p.m.
Consulta del corte de agua
Los usuarios pueden ingresar al portal oficial de Sedapal y hacer clic en el enlace disponible para verificar si su sector será afectado. Solo deben ingresar su número de suministro, visible en el recibo o medidor de agua.
Motivos del corte de agua según Sedapal
Sedapal explicó que los cortes programados responden a trabajos técnicos como limpieza de reservorios, empalme y reparación de tuberías, además de la instalación de válvulas y otros componentes.
- Limpieza de reservorios: garantiza que el agua potable se mantenga en condiciones seguras, evitando la acumulación de sedimentos y microorganismos.
- Empalme de tuberías: conecta nuevas redes al sistema existente, favoreciendo la ampliación y mejora del servicio.
- Reparación de tuberías dañadas: permite restablecer la continuidad del suministro y reducir pérdidas de agua.
- Instalación de válvulas y dispositivos de control: optimiza la presión y flujo del agua, evitando cortes o baja presión en zonas con alta demanda.
Sedapal enfatizó la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados sobre estos cortes para planificar su consumo y prevenir inconvenientes, recordando que las labores se realizan con el objetivo de mejorar el servicio y garantizar un suministro seguro y constante.