ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 6 de noviembre en varios distritos de Lima

Sedapal anunció que varios distritos de Lima sufrirán de un corte temporal de agua, por ello te contamos los horarios y lugares exactos.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 6 de noviembre se llevará a cabo un corte temporal del servicio de agua en distintos distritos de Lima Metropolitana, afectando el suministro en zonas específicas.

La entidad indicó los horarios de inicio y culminación de la suspensión, así como las razones técnicas que la motivan. Además, recalcó la relevancia de estas labores programadas, orientadas a mejorar la infraestructura y optimizar la calidad del servicio.

Corte de agua en Villa El Salvador

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas:

Urbanización Alas Peruanas - A.H. Naciones Unidas

Urbanización Los Portales - A.H. Portales

Urbanización Presidencia de la República - A.H. Presidencia

Urbanización Asociación Cristo de Pachacamilla

Urbanización Pachacámac

Urbanización Pachacámac 4ta Etapa - Barrio 2

Urbanización Pachacámac - Barrio 1, Sector I

Interrupción: Jueves 6 de noviembre, desde las 8:00 a.m.

Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.

Corte de agua en Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Zonas afectadas:

Urbanización Priale, Señor de los Milagros, Asociación de Propietarios Lotes Semi-Rústicos La Ensenada de Chillón, Asociación de Propietarios Lote de Chillón, Villa Chillón Los Robles, Asociación Lotes Semi-Rústicos Chillón, Parque Semi-Rústica Residencial La Ensenada, Santa Rosa, Cristo Rey, Cruz de Chillón, Los Jazmines, La Ensenada de Chillón, Luis Felipe de las Casas, Vista Alegre y Vista Hermosa.

Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 12:00 m.

Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.

Corte de agua en Lima (Cercado)

Motivo: Empalme de tubería

Zonas afectadas:

Antúnez de Mayolo - Urbanización C.H.

Avep - Urbanización 2da Etapa

Urbanización Las Brisas (2da Etapa)

Pando - Urbanización 3ra Etapa

Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 10:00 a.m.

Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.

Corte de agua en Santiago de Surco

Motivo: Limpieza de reservorio

Zona afectada: Urbanización Villa Libertad de Monterrico

Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 5:00 a.m.

Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 11:00 p.m.

Corte de agua en San Borja

Motivo: Empalme de tubería

Zonas afectadas:

Urb. Corpac, Urb. San Borja, Urb. San Borja Norte y Urb. San Borja Sur

Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 12:00 m.

Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 11:00 p.m.

Consulta del corte de agua

Los usuarios pueden ingresar al portal oficial de Sedapal y hacer clic en el enlace disponible para verificar si su sector será afectado. Solo deben ingresar su número de suministro, visible en el recibo o medidor de agua.

Motivos del corte de agua según Sedapal

Sedapal explicó que los cortes programados responden a trabajos técnicos como limpieza de reservorios, empalme y reparación de tuberías, además de la instalación de válvulas y otros componentes.

Limpieza de reservorios: garantiza que el agua potable se mantenga en condiciones seguras, evitando la acumulación de sedimentos y microorganismos.

garantiza que el agua potable se mantenga en condiciones seguras, evitando la acumulación de sedimentos y microorganismos. Empalme de tuberías: conecta nuevas redes al sistema existente, favoreciendo la ampliación y mejora del servicio.

conecta nuevas redes al sistema existente, favoreciendo la ampliación y mejora del servicio. Reparación de tuberías dañadas: permite restablecer la continuidad del suministro y reducir pérdidas de agua.

permite restablecer la continuidad del suministro y reducir pérdidas de agua. Instalación de válvulas y dispositivos de control: optimiza la presión y flujo del agua, evitando cortes o baja presión en zonas con alta demanda.