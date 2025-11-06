Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 6 de noviembre en varios distritos de Lima

Sedapal anunció que varios distritos de Lima sufrirán de un corte temporal de agua, por ello te contamos los horarios y lugares exactos.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 6 de noviembre se llevará a cabo un corte temporal del servicio de agua en distintos distritos de Lima Metropolitana, afectando el suministro en zonas específicas.

    La entidad indicó los horarios de inicio y culminación de la suspensión, así como las razones técnicas que la motivan. Además, recalcó la relevancia de estas labores programadas, orientadas a mejorar la infraestructura y optimizar la calidad del servicio.

    Corte de agua en Villa El Salvador

    Motivo: Limpieza de reservorio

    Zonas afectadas:
    Urbanización Alas Peruanas - A.H. Naciones Unidas
    Urbanización Los Portales - A.H. Portales
    Urbanización Presidencia de la República - A.H. Presidencia
    Urbanización Asociación Cristo de Pachacamilla
    Urbanización Pachacámac
    Urbanización Pachacámac 4ta Etapa - Barrio 2
    Urbanización Pachacámac - Barrio 1, Sector I

    Interrupción: Jueves 6 de noviembre, desde las 8:00 a.m.
    Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.

    Corte de agua en Puente Piedra

    Motivo: Limpieza de reservorio

    Zonas afectadas:
    Urbanización Priale, Señor de los Milagros, Asociación de Propietarios Lotes Semi-Rústicos La Ensenada de Chillón, Asociación de Propietarios Lote de Chillón, Villa Chillón Los Robles, Asociación Lotes Semi-Rústicos Chillón, Parque Semi-Rústica Residencial La Ensenada, Santa Rosa, Cristo Rey, Cruz de Chillón, Los Jazmines, La Ensenada de Chillón, Luis Felipe de las Casas, Vista Alegre y Vista Hermosa.

    Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 12:00 m.
    Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.

    Corte de agua en Lima (Cercado)

    Motivo: Empalme de tubería

    Zonas afectadas:
    Antúnez de Mayolo - Urbanización C.H.
    Avep - Urbanización 2da Etapa
    Urbanización Las Brisas (2da Etapa)
    Pando - Urbanización 3ra Etapa

    Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 10:00 a.m.
    Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 8:00 p.m.

    Corte de agua en Santiago de Surco

    Motivo: Limpieza de reservorio

    Zona afectada: Urbanización Villa Libertad de Monterrico

    Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 5:00 a.m.
    Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 11:00 p.m.

    Corte de agua en San Borja

    Motivo: Empalme de tubería

    Zonas afectadas:
    Urb. Corpac, Urb. San Borja, Urb. San Borja Norte y Urb. San Borja Sur

    Interrupción: Jueves 6 de noviembre, 12:00 m.
    Restablecimiento: Jueves 6 de noviembre, 11:00 p.m.

    Consulta del corte de agua

    Los usuarios pueden ingresar al portal oficial de Sedapal y hacer clic en el enlace disponible para verificar si su sector será afectado. Solo deben ingresar su número de suministro, visible en el recibo o medidor de agua.

    Motivos del corte de agua según Sedapal

    Sedapal explicó que los cortes programados responden a trabajos técnicos como limpieza de reservorios, empalme y reparación de tuberías, además de la instalación de válvulas y otros componentes.

    • Limpieza de reservorios: garantiza que el agua potable se mantenga en condiciones seguras, evitando la acumulación de sedimentos y microorganismos.
    • Empalme de tuberías: conecta nuevas redes al sistema existente, favoreciendo la ampliación y mejora del servicio.
    • Reparación de tuberías dañadas: permite restablecer la continuidad del suministro y reducir pérdidas de agua.
    • Instalación de válvulas y dispositivos de control: optimiza la presión y flujo del agua, evitando cortes o baja presión en zonas con alta demanda.

    Sedapal enfatizó la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados sobre estos cortes para planificar su consumo y prevenir inconvenientes, recordando que las labores se realizan con el objetivo de mejorar el servicio y garantizar un suministro seguro y constante.

    ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 6 de noviembre en varios distritos de Lima
