El Diario El Popular reveló que Gianluca Lapadula habría salido a divertirse sin la madre de sus hijos.

Gianluca Lapadula sería el PROTAGONISTA del ampay de Magaly tras irse de fiesta con mujer que NO es su ESPOSA | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / Difusión

Luego de que Magaly Medina anunciara un avance explosivo para este lunes 09 de febrero, en el que advertía sobre un hombre casado involucrado en una situación comprometida, fuentes del diario El Popular señalaron que el protagonista del escándalo sería nada menos que Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana y esposo de Alessia Macrí, con quien contrajo matrimonio en 2016 y formó una familia.

Gianluca Lapadula habría salido de fiesta sin su esposa y sería la ‘bomba’ de Magaly

Tras varios rumores sobre la identidad del personaje central del informe que se emitirá en Magaly TV: La Firme, el citado medio aseguró que se trataría del popular futbolista ítalo-peruano. Según la información, los hechos habrían ocurrido durante una noche de diversión en la que Lapadula fue visto sin la compañía de su esposa.

De acuerdo con las versiones, el jugador habría compartido de manera cercana con una mujer que no sería Alessia Macrí, mostrándose cariñoso durante la salida nocturna. Este comportamiento coincidiría con la descripción que dio la conductora del programa, quien calificó al protagonista como alguien que pasó a convertirse en el “rey de la noche”.

La noticia generó revuelo entre los seguidores del futbolista, ya que Lapadula suele proyectar una imagen familiar y reservada en sus redes sociales. No obstante, cabe recordar que en 2025 la modelo Macarena Gastaldo aseguró que tuvo un encuentro con él en una discoteca, donde habrían bailado muy cerca e incluso compartido un beso, pese a que él estaba casado.