Hugo García comete 'locura' tras enterarse que será papá: "Ojalá no..."
El anuncio de la próxima paternidad de Hugo García no solo emocionó a sus seguidores, sino que también dio paso a una reacción inesperada de su parte. El exchico reality volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir la peculiar locura extrema que tuvo luego de confirmar que tendrá su primer hijo junto a Isabella Ladera.
Esta es la locura que hizo Hugo García tras saber que se convertirá en papá
Desde su cuenta oficial de Instagram, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ mostró el gesto simbólico con el que quiso compartir públicamente la llegada de su bebé. Las imágenes evidencian una decisión audaz que, según dejó ver, representó uno de los momentos más intensos que ha vivido recientemente.
En las fotografías se aprecia al modelo lanzándose desde una avioneta mientras sostiene un cartel que él mismo preparó con el mensaje: “Voy a ser papá”, acompañado de la ecografía del bebé en camino.
“Ayyy... lo que le espera a mi bebé. Ojalá no le tenga miedo a las alturas”, se logra leer en la publicación que compartió el amigo de Patricio Parodi y que obtuvo ciento de reacciones.
Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo
Durante una conversación con la revista Hola!, la influencer relató cómo eligió un momento especial para comunicarle el embarazo al exchico reality. Según explicó, quiso que fuera un instante tranquilo y significativo para ambos.
"Estábamos en un parque. Yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más. Y llega un momento en que ya, se lo digo'", declaró.
La emoción del modelo fue inmediata y profunda. Ladera recordó que su reacción estuvo marcada por la sorpresa y la sensibilidad del momento. "El niño se queda como en shock. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!'. Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato", contó.