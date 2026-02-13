Según fuentes cercanas, el bebé nacería pronto y Hugo García estaría viviendo su mejor momento junto a Isabella, mientras los fans esperan su anuncio en redes sociales.

¡Es oficial! Hugo García se convertirá en padre por primera vez con Isabella Ladera. El histórico 'Guerrero' y la modelo venezolana tendrán a su primer hijo juntos, según lo confirmaron Samuel Suárez y Ric La Torre en el pódcast 'Q' Bochinche' y minutos más tarde, los influencers confirmaron la noticia en sus redes sociales con un tierno post.

Los rumores eran ciertos y es que el exchico reality Hugo García, quien inició meses atrás una relación sentimental con la expareja de Beéle, Isabella Ladera, será padre muy pronto. En la edición de este viernes 13 de febrero del streaming 'Q' Bochinche', se reveló que, según una fuente cercana de los conductores, estaría confirmado que la pareja de influencers está en la dulce espera y minutos más tarde Isabella Ladera lo confirmó con una tierna imagen.

“Esta es una información que todo el entorno lo sabe, todo su entorno lo sabe, sobre todo de él, tiene varios amigos, todos sus amigos han sabido guardarle el secreto. Si el día de hoy vamos a revelarlo, ya se ha hecho muy público”, dijo Samuel.

Finalmente vino el esperado anuncio: “Es confirmado, quien se convierte en padre este año es el señor Hugo García, baby Hugo se hizo cánon, Hugo García e Isabella Ladera van a traer a su primer hijo en común. Es oficial, esperen unas horitas, hasta un par de minutos y se viene el anuncio en redes sociales”, precisó.